打好“身心双战役”：浙江织起疫情心理危机干预网

疫情严峻的当下，焦虑和恐惧情绪成为很多人心理上的“传染病”，加强正面心理引导成防疫工作的重要组成部分。5日记者从浙江省卫生健康委获悉，该委于近日出台《浙江新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预工作方案(试行)》，规范开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关心理危机干预和心理健康宣教工作。

据介绍，浙江的心理危机干预坚持属地管理为主，根据疫情防控需要，采取线上线下相结合的方式，全面整合各级各类资源，充分发挥传统媒体和新媒体作用，开展心理危机干预和心理疏导工作。

“我们的心理危机干预工作队伍由省级心理危机干预专家组、市级心理救援医疗队、心理援助热线队伍、志愿者队伍和基层工作者队伍组成，具体将开展高危人群识别、心理危机干预培训、设立应对疫情24小时心理援助热线、打造线上线下立体心防网络、发挥县乡社会心理服务平台‘底座’作用等措施。”浙江省卫生健康委相关负责人说。

为打好这场“身心双战役”，心理危机干预工作此前已在浙江各地相继开展。

在杭州市下城区新型冠状病毒感染的肺炎集中医学观察点，市民田先生(化名)拨通了心理疏导师、杭州天瑞医院精神科主任张生的电话，得益于张生的指导，其在医学观察点心情逐渐平复。从1月底该医学观察点启动以来，下城区卫健局从该区中西医结合医院抽调了心理医生，同时组建心理干预专家小组，为受疫情影响的人群开展心理干预。

“考虑到隔离者可能出现恐慌情绪与心理问题，我们杭州天瑞医院主动抽调了精神科骨干力量协助同浙江天瑞医疗集团下属单位杭州中西医结合医院，负责下城区隔离观察点的心理医疗任务。”张生介绍，该院通过专业的方法主动介入隔离者的心理疏导，帮助有情绪波动者有效恢复平静，树立战胜疫情的信心。

“我们在对这些集中观察者进行心理疏导时，很重要的一条是将来源权威的疫情信息和科普信息传达给他们。隔离对普通人而言并不寻常，因空间封闭，孤立无援的恐惧感容易扩大，所以更加需要正面的引导。”张生说。

在浙江海宁，该市搭建“热心”多媒体平台，邀请心理专家拍摄“给隔离观察人员说说心里话”“延期开学的宅家娃娃怎么玩”等微视频；创建“真心”志愿援助群，由部门、镇(街道)社会心理服务辅导站请咨询师志愿者进行线上一对一辅导；组建“暖心”医疗专家组，安排心理治疗专家提供个案服务……“平台+志愿者+专家”三级心理干预机制正在发挥作用。

浙江湖州则开通社会心理服务网络平台，市民只需通过登陆健康湖州网站、下载健康湖州手机APP或关注健康湖州微信公众号即可进入该平台，如有疫情方面的情绪困扰和心理不适，可随时在平台上(问题解答栏目)留言，心理专家在线及时解答。

据了解，此次出台的《浙江新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预工作方案(试行)》中还公布浙江11个地市应对疫情的24小时免费心理援助热线，并梳理出《浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情心理保健问答30条》，提供给确诊、疑似病人及医务人员等目标人群。(记者 张煜欢 实习生 陈华)