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海关总署：每日进口的疫情防护物资金额超1.5亿元

2020年02月05日17:57 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月5日电 （记者崔元苑）2月5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。海关总署综合司司长金海对于进口疫情防控物资的种类、金额以及贸易方式进行了介绍。

金海介绍说，1月24日以来，从进口疫情防控物资的品类来看，其中有77.3%是防护用品，共有3.67亿件，价值9.4亿元。这些物资中主要包括口罩3.28亿只、防护服385.4万件、护目镜62万副。医疗器械共45.3万件，价值7070万元。

从贸易方式看，一般贸易占了60.4%，捐助的物资占了23.5%，捐赠物资共计8776.4万件，价值2.86亿元，主要包括口罩7179.9万只、防护服153.3万件、护目镜33.7万副。

还有一个数据，是从1月30日以来，每天进口的疫情防护物资金额基本上稳定保持在1.5亿以上。

金海表示，下一步，海关总署将精准掌握进口防疫物资的信息，加强联防联控信息共享，主动对接、积极协调联防联控成员单位，及时了解防控疫情物资的需求，与联防联控机制成员单位通力合作、齐心协力发挥自身优势，将进口防疫疫情物资第一时间送到最需要的地方去。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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