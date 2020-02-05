热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

工业和信息化部回应人民网提问：防疫急救物资生产发运全程可控

2020年02月05日17:17 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月5日电（记者崔元苑） 5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。对人民网记者提问的“如何确保防疫急救物资第一时间用到最需要的地方”，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军进行了解答。

曹学军介绍说，联防联控机制建立以来，工信部充分发挥医疗物资保障组组长的作用，加强统筹协调，全力组织企业复工复产，加强重点物资的统一调度，全力满足武汉疫情防控的需求。

工业和信息化部向部分重点医用物资生产企业派驻了特派员、工作组，对重点物资的生产、复工、发运情况进行督导协调，建立了从生产、发运到收货的闭环，使生产发运全过程实现可控、可追踪，及时到达武汉，到达之后，交给武汉物资保障平台，确保物资能够及时发放。

据介绍，截止到2月4日，国内生产的企业累计向湖北发送医用防护服21.9万件、护目镜23.3万个。按照国务院部署，联防联控机制物资保障组根据武汉疫情防控的需求，对医用防护服、医用护目镜和负压救护车及相关物品实行统一管理、统一调拨。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn