工业和信息化部回应人民网提问：防疫急救物资生产发运全程可控

人民网北京2月5日电（记者崔元苑） 5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。对人民网记者提问的“如何确保防疫急救物资第一时间用到最需要的地方”，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军进行了解答。

曹学军介绍说，联防联控机制建立以来，工信部充分发挥医疗物资保障组组长的作用，加强统筹协调，全力组织企业复工复产，加强重点物资的统一调度，全力满足武汉疫情防控的需求。

工业和信息化部向部分重点医用物资生产企业派驻了特派员、工作组，对重点物资的生产、复工、发运情况进行督导协调，建立了从生产、发运到收货的闭环，使生产发运全过程实现可控、可追踪，及时到达武汉，到达之后，交给武汉物资保障平台，确保物资能够及时发放。

据介绍，截止到2月4日，国内生产的企业累计向湖北发送医用防护服21.9万件、护目镜23.3万个。按照国务院部署，联防联控机制物资保障组根据武汉疫情防控的需求，对医用防护服、医用护目镜和负压救护车及相关物品实行统一管理、统一调拨。