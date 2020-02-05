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国家发展改革委回应口罩短缺：22个重点省口罩产量已达1480.6万只

2020年02月05日17:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月5日电（记者崔元苑） 5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。针对疫情防控中“口罩短缺”的民生热点问题，国家发展改革委社会发展司副司长郝福庆回应表示，通过抓紧复工、提高产能、增加供应，初步统计，截至2月3日，全国22个重点省份口罩产量已经达到1480.6万只，比前一日环比增长3.1%，产能利用率达到了67%，环比提高2个百分点。

“大家非常关注的N95口罩，已经达到11.6万只，环比增长48%。”郝福庆介绍，其他医用口罩是998万只，环比增长36%。增长还是很快的。普通口罩是471万只。总体看，口罩产量呈现持续上升势头。

郝福庆表示，目前，各地正在全力以赴、日夜兼程地增产扩能，已经取得重要进展。尤其是防治一线急需的医用N95口罩，产量优先保障、增速更快。

对于一些企业担心将来产能过剩的问题，郝福庆强调，疫情过后富余的产量，政府将进行收储，只要符合标准，企业可以开足马力组织生产。

同时，郝福庆也提醒公众，使用口罩科学、合理。口罩有很多种，要按需使用，按照功能使用，避免过度使用。医用N95口罩是重点保障一线，保障医务人员的需要，请大家尽量不挤占宝贵的医用资源。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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