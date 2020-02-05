支援抗“疫” 云南国鹤药业捐赠价值90万元药品

云南网讯（记者 杨之辉）2020年的春节，煎熬与感动相伴。这场防控新型冠状病毒感染肺炎的严峻斗争，已牵动无数人的心。2月4日，云南国鹤药业有限公司向云南省红十字会捐赠价值90万元的药品，以高度的社会责任感，迅速行动、全力以赴投身到这场必须打赢的疫情防控阻击战。

2月4日，云南国鹤药业有限公司向云南省红十字会捐赠价值90万元的药品

“作为一家药企，更要冲锋在前，用实际行动彰显出民营企业的责任担当与大爱情怀。希望在危难时刻，为抗‘疫’贡献企业应有的力量。”云南国鹤药业董事长杨洪树表示。

云南省红十字会常务副会长张宽寿代表省红十字会接受了云南国鹤药业的捐赠。张宽寿表示，“希望更多的社会力量投入疫情防控攻坚战，团结一心、众志成城、共战病魔、共渡难关，坚决遏制疫情传播扩散蔓延，保障人民群众生命安全和身体健康，维护社会大局和谐稳定。”