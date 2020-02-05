叮当快药创始人杨文龙:保证商品不涨价、严把质量关、保障商品供应

为保障疫情期间物资供应、保障人民健康和生活，近日国家市场监督管理总局启动“保价格、保质量、保供应”系列行动。2月3日，网订店送医药新零售模式的健康企业叮当快药做出承诺，加入国家市场监督管理总局启动的“三保”系列特别行动。

“保价格、保质量、保供应”行动启动仪式

叮当快药创始人兼董事长杨文龙发起“三保”倡议

疫情发生以来，叮当快药5000多名员工，一直坚守在全国十几个城市为百姓提供“春节不打烊”健康服务：坚持线上、线下24小时服务，28分钟送药到家。

叮当快药创始人兼董事长杨文龙接受媒体采访

在抵抗疫情的特殊时期，政府、专家及社会各界都呼吁百姓不出门、少出门，以降低感染风险。叮当快药“网订店送”的模式，帮助老百姓在足不出户的情况下，也能买到必备的防护物资，极大的保障百姓居家隔离所需。

叮当快药“1分钟在线找医生”及“专业药师”服务，也为百姓在出现症状后和用药前提供了专业咨询，避免去医院交叉感染的隐患。在线医生、在线药师、在线客服、药房店员、配送小哥都非常辛苦、日夜兼程，甚至大年三十都顾不上给家人、朋友送去新年问候。

保障用户安全，也保护叮当配送小哥

武汉疫情突发给百姓带来恐慌，为了更好的服务百姓健康，叮当快药第一时间承诺保证商品不涨价、严把质量关、保障商品供应。

时值春节，很多传统药店歇业、员工回家过年，老百姓家家户户都需要药品和防护用品。叮当快药的线上订单量迅速攀升，日均单量达到平日单量的七至八倍。短短十几天，叮当快药为用户送健康到家达180万次。

图：分拣完毕的商品

单量突增一方面给一线人员带来了工作难度和安全隐患，另一方面导致服务时效有所下降，特殊时期叮当快药也感谢消费者对其的理解。据了解，叮当快药还推出全程免接触的“安心达”服务工程，为全体叮当配送小哥配备口罩、手套等防疫用品，配送人员每日3测体温，倡议用户选择全面无接触的配送方式，在保护消费者健康安全的同时，也保护了配送小哥的安全。