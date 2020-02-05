居家健身“内外”兼修

“宅在家中不只是吃睡躺，平时有锻炼习惯的人不能因为居家环境停止锻炼，而平时不锻炼的人更应该尝试运动起来，让身体保持活力和健康。”

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间的“宅男宅女”， 成都体育学院教授、健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员廖远朋给出了自己的建议。

连日来，受此次疫情影响，各级政府部门号召大家少出门少聚集，采取居家方式为防控疫情尽一份力。这也在客观上造成了大家外出少、锻炼少。因此，居家健身成为保持身心健康、提高抵抗力的重要方式。

国家体育总局日前专门下发了《关于大力推广居家科学健身方法的通知》，号召各级各地体育部门积极倡导居家科学健身，推出简便易行、科学有效的居家健身方法，倡导疫情防控时期的健康生活方式。

记者在采访中了解到，各地体育部门已积极行动起来，制作发布了一系列图文音视频并茂的居家健身方案，供大众选择锻炼。

例如由国家体育总局体育科学研究所创编的居家健身小妙招——“科学健身18法”，已通过“体育总局科研所”、总局“全民健身”微信公众号上线，供大家学习锻炼；中国健身气功协会发布了“防控疫情养肺方”，选取健身气功中具有调理肺脏和呼吸作用的动作进行科学组合，编创出适合居家练习的养肺锻炼方法。

北京市体育局发布了动态拉伸、基础力量、能量代谢等一套完整的居家健身方法；山东省体育局微信公众号连续发布健身指导文章，推广太极拳、瑜伽等文图和视频示范健身方法，让市民足不出户跟着专家学健身……

对于居家健身，国家体育总局体科所科学健身与健康促进研究中心主任徐建方给出建议：“居家健身以拉伸、弹力带、核心力量（仰卧起坐、平板支撑、两头起等）、小哑铃（或矿泉水瓶替代）、俯卧撑（或跪卧撑）、原地踏步等练习为主，并每日进行室内通风。每天运动量以积累一到两个小时左右为宜。”

随着各地延迟开学举措的实施，青少年成为居家健身的重要群体之一。

对此，总局体科所助理研究员冯强在接受采访时表示：“根据国内外研究成果，儿童青少年每天进行60分钟以上中等强度的锻炼，能产生最大的健康效益。疫情防控期间，青少年要减少使用电子产品时间，增加居家锻炼。学生们可以趁着假期加强营养，提高睡眠质量，提高抵抗力，养成健康、积极的生活方式。”

除了身体锻炼，面对疫情加强心理锻炼，避免焦虑等负面情绪，也是居家健身不可忽视的部分。业内专家在接受采访时强调，面对疫情高度重视，但不要过度恐慌，做好防范细节，积极面对。

为保持居家健身的“内外兼修”，专家建议要规律作息，保证充足睡眠；心情平静不要急躁；不要过度重视或发布消极信息，影响情绪。“善待自己、善待家人，平静情绪、积极主动约束管理自我，养成主动健康、预防第一的健康生活方式，就是增强免疫力、抵御病毒的最好药物。”徐建方表示。（本报记者 李元浩）