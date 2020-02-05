“流动的菜店，上门的配送。兴隆果业抗疫蔬菜来了。”2月2日下午，“流动菜店”来到了山东淄川区太河镇东石门村。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，太河镇按照上级安排，号召群众尽量减少外出。随着疫情的发展，公交停运、农贸市场关闭，太河镇又地处偏远山区，最远的村离城里有100多里，村民普遍缺少交通工具，部分群众家中蔬菜、水果、米面等基本生活物资储备不足，给群众生活带来困扰。

“春节过完了，老百姓家里的蔬菜水果也差不多吃完了。镇上主动联系，挑选淄川城里信誉好的兴隆果业超市负责进货，定时到村里送货，平价卖给村民。”镇党委书记张行海说。

目前，太河镇已与兴隆果业超市签订协议，疫情防控期间，兴隆果业将在太河镇定期开展生活物资免费配送服务，太河镇政府协助做好消杀工作，并安排专人配合做好送菜活动，为配送服务保驾护航。配送服务将覆盖全镇95个村，让太河镇广大群众在家门口就能买到绿色、安全、低价的蔬菜水果。

此前的2月1日，“流动的菜店 上门的服务”送菜下乡活动启动，选择了比较偏远的太河镇峨庄、纱帽和土泉3个村。当天下午，42种共计4000斤的各类蔬菜、水果、面粉、食盐等货品被售卖一空。

兴隆果业安排专人采购，每天上午储备货源，下午开车到30公里以外太河镇，将安全、绿色的高质量果蔬、米面等生活必需品免费配送至各村指定地点，以进价向村民出售，让山区百姓在疫情防控期间依然能够购买到质优价廉的蔬菜。

“家里备的菜昨天就吃没了，白面也就还能在坚持三五天，昨天还跟老伴愁这个事了，孩子住城里，现在路都不好走，想给送也不方便，多亏了政府帮我们解决了难题。你看这菜花，比平时大集上还便宜8毛呢。”峨庄村的王元爱买完鸡蛋、菜花后向记者说起这特殊冬日里的温暖。（记者 赵秋丽 冯帆 本报通讯员 闫盛霆）