烈火之中锻炼真金(望海楼)

当前，疫情防控是最重要的工作。这场疫情防控阻击战，检测着干部的能力和状态。广大党员、干部特别是领导干部，不畏凶险，勇挑重担。“我是党员我先上”的声音响彻在战“疫”一线上。

武汉大学中南医院重症医学科党支部有30多位党员，每一名党员都带头冲锋，连续作战近一个月，没有一人退缩；江苏的援鄂医疗队成立了临时党支部，一天时间收到了近20份入党申请书；浙江大学医学院附属第一医院，400多名党员主动报名，要求进入发热门诊、负压病房……

在这场严峻斗争中，大部分人经受住了考验。但关键时刻，仍有少数干部掉链子，没把心思放在疫情防控上。

1月29日，中央指导组派出督查组，赶赴仅次于武汉的第二疫情高发区——黄冈市进行督查核查时发现，该市卫健委主任唐志红对当地确诊病例的收治情况、疑似病例的检测情况、定点医院具体床位数量，竟然一问三不知，声称自己不掌握情况。

这真是要命。疫情已经发展到什么程度了？抗击斗争已经进行了多少天了？作为卫生防疫部门的一把手，居然对本职工作范围内的基本情况一无所知，等于上战场了还不知要和谁打仗一样。这不是失职是什么？如果抗击疫情，是这样的干部在发号施令，那真是在给当前形势火上浇油。

近日，中共中央印发通知，要求各级党委（党组）要在疫情防控第一线考察、识别、评价、使用干部，对表现突出的，要表扬表彰、大胆使用；对不敢担当、作风飘浮、落实不力的，甚至弄虚作假、失职渎职的，要严肃问责。

令行禁止。1月30日夜，黄冈市委研究同意，提名免去唐志红黄冈市卫健委主任职务。此外，黄冈市已问责防控工作不力的党员干部337人。

同时，各地也通报了一些因在防疫工作中失职失责，被陆续公开问责的反面典型。天津市卫健委二级巡视员王增田受到留党察看二年、政务撤职处分，山东省济南市莱芜区市场监管局党组书记、局长姚众被通报批评，湖北红十字会3名领导干部被问责……

我们为迅速拿下、问责不称职干部叫好。当前正是真刀真枪跟病毒作战的关键时刻，一线医护人员正在忘我地工作，千万不能让无能无为之人在其中搅混水。

“各级党委要在这场严峻斗争的实践中考察识别干部，激励引导广大党员、干部在危难时刻挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，经受住考验。”习近平总书记近日作出重要指示，对做好疫情防控工作提出了明确要求，为在斗争实践中选人用人树立了明确导向。2月3日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常委会会议，强调指出：“对党中央决策部署贯彻落实不力的，对不服从统一指挥和调度、本位主义严重的，对不敢担当、作风漂浮、推诿扯皮的，除追究直接责任人的责任外，情节严重的还要对党政主要领导进行问责。对失职渎职的，要依纪依法惩处。”

能者上、庸者下、劣者汰。实践证明，越是重要关头和关键时刻，越能锻炼一个干部，考验一个干部，也越能识别一个干部。

革命时期、战争年代，无数共产党员舍生忘死、奋勇争先。当前疫情如火，能挺过这场考验、带领大家渡过难关的干部，就是真金。当此之际，谁做不到守土有责、守土尽责，谁就把位置腾出来。这已经是一个很明确的信号了。

（作者为本报评论员）