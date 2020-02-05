海外华侨华人战“疫”的故事

“澳大利亚新州华侨华人社团捐资捐物总计450万元人民币，后续款物还将陆续抵达！”

“印尼华侨华人捐赠首批6万枚口罩成功发回中国！”

翻阅华侨华人的微信朋友圈，捐款捐物的各类消息不断刷屏。

“我也一直在忙医护物资的联系工作，来不及回复朋友们的拜年祝福了。”

“除了捐款，我还能做点什么？”

在朋友圈评论区，一句句回复围绕着疫情，表达着关切。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻，海外华侨华人很着急，也很镇定。他们四处筹募，日夜奔走，换来一箱箱口罩、一车车医护物资、一张张汇款单。他们捐献的物资来自全球各地，第一时间送进国门，昼夜兼程抵达一线。他们的名字写在微信群捐款接力的长龙里，他们的故事隐藏在朋友圈简短的文字后面。

“这场‘战役’我们不能掉队！”

“武汉加油！除夕夜，向奋战在一线的医务人员致敬！”1月24日晚，梁冠军发了一条朋友圈，配图是“美东侨界采购10万个口罩支援武汉疫区”的新闻截图。这批物资是全球最先抵达武汉的海外捐赠物资之一。

1月23日凌晨，湖北省武汉市关闭离汉通道。

一直密切关注武汉疫情的梁冠军意识到，“需要马上行动起来了”。

作为美东华人社团联合总会会长，梁冠军赶忙联系总会荣誉总顾问邵连武、朱三东，利用各自掌握的相关资源，紧急分两批采购10万个医用N95口罩，立即发往武汉。

紧张的捐资捐物行动没有就此停止。

美东华人社团联合总会作为美国东部最大的侨团，旗下联合了221个侨团。梁冠军向这些侨团发出倡议：全部行动起来！

总商会旗下的福建、广东、浙江、香港等各地商会、同乡会各类侨团纷纷行动。N95口罩、防护服、其他医疗物资，“中国医院需要什么，我们就去买什么”。从下单第一批口罩至今，美东华人社团联合总会共募集各类医用口罩100万余个，除主要发往武汉以外，还向浙江、广东等疫情较为严峻的省份输送。

最近10天，梁冠军和他的团队每天都在为筹集物资忙碌。为了更高效地处理防疫物资捐赠工作，美东华人社团联合总会专门成立紧急小组。除了联络疫情一线医院、物资报关等程序性事务，寻找质量可靠的货源是目前所有工作中最困难的一项。

“我向我的私人医生定了1000个医用N95口罩，刚刚到货，我马上去找他拿。”梁冠军说，华侨华人正想办法向美国当地医院订货，利用各自的个人关系，向自己认识的诊所、医生订货，每个地方订100个、几十个，积少成多，再成批发回国内。

“我每天看新闻，全球的华侨华人都在为防疫出力。”被新闻触动的梁冠军，觉得自己只是全球华侨华人的一分子，“祖国有难，需要帮忙，我们海外华侨华人义不容辞。”

像梁冠军一样为筹集物资奔波忙碌的华侨华人还有很多。

“众志成城，我们在行动！在这场‘战役’中，我们不能掉队。”博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌在朋友圈发出募捐倡议。截至1月29日，博茨瓦纳和统会、华侨华人总商会等华侨社团共收到32万元人民币捐款，坦桑尼亚、南非、科特迪瓦、安哥拉等非洲多国华侨也已捐款数十万元人民币，捐赠医用口罩十余万个，正尽快运抵指定机构。

“作为海外侨胞，我只是尽自己的绵薄之力，做自己喜欢的事。”1月30日，巴拿马中华总商会会长黄伟文发了一条朋友圈，配图是码得整整齐齐的一箱箱口罩。当天，他以个人名义捐赠10万个口罩，正准备送回中国。

“不到10小时，捐款物资金额就超过预定目标。”美中东盟总商会会长韦家伟在得知武汉医院紧缺医疗物资后，立即在“和为桂侨胞之家”微信群等8个全球桂籍同乡会会长群发出募捐信，为在武汉一线医护人员筹集10万个口罩。随后，美国广西社团总会、美国广西总商会李央、广西华商会、美国广西同乡会、美国旧金山广西商会等一大批广西籍华侨社团纷纷响应，迅速掀起为抗击疫情捐款捐物的热潮。

有华侨华人的地方，就有筹集捐款、购买物资的行动。

“年轻一代华侨参与进来了！”

“西班牙青田同乡会筹集的13万枚医务专用口罩，在48小时内从厂家抵达物流仓库中心，明天从西班牙发往中国。”1月29日，这条消息在毛燕伟的朋友圈里刷屏。作为西中经贸文化促进会会长，毛燕伟当晚从中国飞往马德里，加入西班牙华侨筹集物资的行列。

“很多华侨华人，都是不惜一切代价去找物资的。”刚到马德里，毛燕伟就感受到筹集物资的不容易。约定好的厂家临时变卦，物资紧缺价格飞涨，毛燕伟坦言：“谈成一次交易都让人精疲力竭，但是很多华侨就是这样不断地出钱出力，找货源，运回国。”

更让毛燕伟感动的是，很多普普通通的华侨家庭也在一起出力。

“我看到有的华侨孩子，拿着自己的压岁钱去药店买口罩。这么小的孩子，也知道要捐给祖国。”毛燕伟说，很多华侨家里开着小店，自己忙不过来，就让家里的孩子去买口罩，一天买几个，累积起来，交给当地的华侨社团，捐给中国。

类似这样的捐赠故事，英国浙江联谊会暨商贸会会长黄萍也经历了很多。

最近一周，黄萍每天都在为汇总捐款信息和医疗物资采购忙碌。英国浙江联谊会暨商贸会拥有1000余名会员，从1月27日发出募捐通知开始，4天的时间募集捐款6万余元人民币。

“很多人都积极参与进来，平时不冒泡的会员也都出来捐钱，虽然金额不一定很大，但是大家的参与度比以往募捐活动都要高很多。”黄萍还担任伦敦华埠商会秘书长，商会发起捐款捐物的倡议后，各社团、学生组织、青年学生、个人都纷纷参与捐款、购买物资。不仅是她所在的两个社团，全英国的华侨华人社团都在积极为疫情防控捐资捐物。

“我这边每天收到太多信息。有人提供物资货源、物流的帮助；有人自己购买物资后捐赠，积少成多；有中国留学生来帮忙把物资运回国内；有来自欧洲各国的捐赠信息。”黄萍给记者发来募捐微信群聊的接龙名单，少到200元人民币，多到5000元人民币，捐款有多有少，每一个姓名背后都是一颗牵挂中国疫情防控的心。

“年轻一代华侨积极参与进来了。”这是让黄萍最感动的一点。与老一辈爱国侨领慷慨捐资不同，年轻一代华侨更擅长为科学购买物资出力——找到疫情一线医院需要的专业医疗物资对应型号，负责不同型号物资的购买和确认工作。“他们真的帮忙很多。”黄萍欣慰地说。

像这样心系中国的年轻人还有很多。韦家伟的儿子韦博南在美国纽约市长岛杰里科高中读二年级。得知疫情消息后，他捐出今年春节刚得到的200美元压岁钱，还在学校里发起募捐活动，将筹到的1151美元全部捐给广西华侨爱心基金会，希望能为中国抗击疫情出一份力。

“别嫌弃我的钱少，也许用这钱能买到的口罩不多，但能保护一两位一线医护人员，也是好的！”旅美华侨廖小华虽然自己生活拮据，在了解疫情后，拿出320美元，执意捐给美中东盟总商会，委托他们购买口罩送到中国抗击疫情一线。

1月26日，美国华人企业家联合会会长施乾平通过“中国华侨公益基金——山东省侨联公益基金”组织捐款100万元人民币，专门用于山东新型冠状病毒感染的肺炎防疫防控。目前这笔捐款已用于购买疫情防控有关消毒用具。

“就在今天上午，几位在美国的华侨朋友还询问我，通过什么渠道可以捐款。”施乾平告诉本报记者，他身边已有很多华侨华人朋友开始自发地组织起来，“有钱的出钱，有力的出力”，投入到抗击疫情的工作中。

“这首‘出征’歌大家都在唱！”

“挑战是你的呼吸，决心是你的命运，当大难来临的时候，祖国是你全部的拥有！”点开旅欧华侨作曲家朱培华的朋友圈，这首为赶赴一线的浙江医疗队创作的视频歌曲《出征 出征》已被各大媒体转载。

视频里，一线医务人员忙碌工作的片段不断切换；歌声中，男歌手醇厚的嗓音和女歌手婉转的歌喉融为一体，激情与柔情共奏，感染人心。

“完成于今天凌晨3点，我和歌唱演员、词作者录音时多次流泪。中国加油！”1月28日上午10点，朱培华在朋友圈转发了第一条带有歌曲视频的推文并写下这段感言。这已是他彻夜未眠的第三天。

从拿到歌词开始作曲，到编配乐队、组织歌手录音、歌曲制作，再到推出歌曲视频，朱培华和他的团队在72小时内完成创作。这是一次跨越中国南北东西的合作，作曲家朱培华、女歌手吴晓芳、录音师杨建红身在浙江杭州，男歌手吴昊睿远在甘肃张掖，编配师刘辉回东北过年身边只带着一部电脑，伴奏制作团队在北京远程协助。

“1月25日，我在电视上看到医疗队奔赴武汉支援的报道，特别的感动，当时眼泪就流了出来。我就想给他们写首歌，也鼓舞大家的斗志。”朱培华告诉本报记者。当晚，词作家耿德迎送来歌词。朱培华一夜未眠，一气呵成地写成曲谱。

“我们所有一线的医务工作者，他们也有妻子、丈夫、儿女、父母，面对汹涌而来的疫情，他们也怕。但是在国家这个‘大家’面前，‘小家’是可以舍弃的。”朱培华在曲谱中注入了自己的情感。歌曲开头缠绵婉转的曲调蕴含着“逆行者”挥别“小家”的依依不舍，高潮部分雄浑有力的旋律、军鼓铿锵的伴奏，表达的是献身“大家”的坚定决心。

歌曲传播开来后，朱培华收到一条特殊的微信私信。

“这首歌在我们医院顷刻刷屏，‘出征’时大家都在唱，我也在心里默默的唱。谢谢您！”这是一位在浙江省第一人民医院工作的朋友，他身边的很多同事被选派前往武汉疫情一线。这条私信，让朱培华备受感动：“抗击疫情是一场众志成城、排除万难的战争，希望歌声能鼓舞大家的斗志。”

如今，朱培华作为欧洲杭州总商会会长、欧洲华人华侨社团联合会执委兼副秘书长，又开始为输送“物质食粮”而忙碌。

“昨天晚上，我从国外订的1万个口罩运到杭州！今天，我已经联系好杭州市卫计委进行捐赠！”朱培华的声音里满是激动。