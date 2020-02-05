想健康减肥，代餐可能帮倒忙

春节，吃吃喝喝隆重“登台”，“代餐”又成了很多人尤其是年轻人假日长胖后减肥的“希望”。代餐产品多以代餐粉、代餐奶昔、代餐粥等形式销售。在某电商平台，科技日报记者搜索到代餐产品的销量动辄数十万。

近期，中国青年报对国内的代餐市场及消费群体进行了调查，发现近年来线上营销、明星代言、IP打造等营销模式让代餐火起来，而“以瘦为美”的社会情绪无疑又为代餐的燎原之势添了一把火，很多年轻人被潮流裹挟着吃代餐产品。

代餐真能减肥吗？吃代餐吃成器官衰竭又作何解释？想瘦成一道闪电，又该如何科学减肥？

代餐产品救不了肥胖的你

“我现在264斤。上楼很吃力，觉得喘不上气，体型的缘故坐不了高铁、飞机那么小的位置。”有来医生的《超级肥胖之困》纪录短片中，超重患者殷女士讲述了肥胖给她带来的困扰。

“肥胖与很多肿瘤发病相关，如结直肠癌、子宫内膜癌等，也会干扰身体机能，诱发糖尿病、不孕不育等。” 首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长，胃肠肿瘤外科、减重外科主任医师张能维在接受科技日报记者采访时表示。

很多时候，最扎人心的并非肥胖对身体的损害，而是旁人的眼光。殷女士坦言，找工作时会被人质疑“胖而无脑”，带孩子出游也会被路人议论。在“以瘦为美”的大潮流中，就连身材苗条的人，也加入了减肥大军。

有人的地方，就有商机。正因如此，减肥茶、减肥针等产品层出不穷，“轻松减肥”“躺着就能瘦”等广告语让无数减肥者怦然心动。近年来，随着大众的科学素养不断提升，代餐产品以科学减肥的名义“C位出道”，广受年轻人追捧。

代餐，顾名思义，是正餐的取代者。科技日报记者了解到，代餐产品通常是以谷类、豆类、薯类等食材为主，制成的一种单一或综合性冲剂，食用后有饱腹感，降低人摄入食物的欲望。

“轻食无腹担”“高营养、更健康”等宣传语让代餐产品看上去简直是减肥的完美工具。

实则不然。张能维告诉记者，以他多年的临床经验，单靠这些代餐产品减肥几乎没有成功的案例。即便一时有效，也没有人坚持下去，一旦停止食用体重又迅速反弹，更有甚者，因为代餐的配方不科学，吃出了毛病。

根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》，人体所需的营养素主要包括宏量营养素、微量营养素、维生素及其他膳食成分。其中，宏量营养素包括蛋白质、脂类、碳水化合物；微量营养素包括钙、磷、钾、钠等14种元素；维生素包括维生素A、维生素B族、叶酸等13种脂溶性和水溶性维生素，其他膳食成分还包括膳食纤维、水等。

“每个人的体质不同，需要摄入的营养量也有一定差异。但是市场上的代餐都以同样的营养配比销售给不同的人群，这就是问题所在。更何况，因为商家的获利追求，很多人体必需、市场价格较高的营养素（乳蛋白）在代餐中含量严重不足，长期服用代餐产品很可能无法正常满足人体多种营养素的需要。”张能维说。

没红线束缚的市场鱼龙混杂

此前，多家媒体曾披露过长期食用代餐产品所带来的一系列问题。

据安徽卫视报道，浙江一位女大学生小宋身高165厘米，体重不到60公斤，因认为自己不够苗条，就通过微商购买了代餐粉和代餐饼干。食用半个月之后，小宋一直出现腹胀等不适反应，被上海一家三甲医院确诊为肝小静脉闭塞，很可能会进一步导致肝脏衰竭。后来病情恶化，出现多器官衰竭症状，最终进行了肝移植。

还有诸如“食用代餐2个月后险些晕倒”“19岁女孩吃代餐饼干减肥导致心脏骤停”的新闻也频见网络报端。

有专家指出，目前很多电商销售的代餐产品大多为三无产品，未标注成分、未标明出产地，也没有经过规范的临床验证。浙大一院肝胆胰外科主任医师沈岩在接受相关媒体采访时表示，最可怕的是消费者无从得知这些产品添加了哪些成分。有些代餐产品可能违规添加导致腹泻、影响胃肠道功能的药物，如盐酸西布曲明、酚酞、利尿剂甚至毒品安非他命等，如果长期食用，可能会对胃肠道、肝脏、肾脏等器官产生副作用。

在张能维看来，代餐产品实质就是一种食品，目前没有针对代餐产品相关健康指标的国家标准或规定。代餐市场鱼龙混杂，没有红线束缚，难免会存在粗制滥造、虚假宣传的现象。即便是从正规渠道采购的代餐，长期取代正餐，也可能会导致营养不良，对身体造成损害。

一年减重10公斤足矣

既然依靠代餐减肥存在很多“暗坑”，那怎样才是科学的减肥之道？

张能维告诉记者，当人摄入的总能量小于消耗的能量时，身体会依次消耗体内累积的糖、肌肉、脂肪来产生能量，补足“赤字”部分，从而达到减肥的目的。因此平时应注意管住嘴、迈开腿，即减少能量摄入，增大能量输出。

因此，减肥者应注意控制饮食，减少聚餐形式的社交活动。减肥需要控制碳水化合物摄入，包括糖和各种主食，如米饭、面食、土豆、红薯、山药、玉米等等一切含有淀粉的食物。日常生活中，还应正确对待肉类食物，应知悉肉类不可或缺，脂肪的摄入也会在一定程度上降低下一次进食的欲望，增加饱腹感。“鸡蛋是被严重低估的优质蛋白，富含蛋白质、脂肪与磷脂，价格便宜、食用方便、易储藏，还特别易吸收，又能定量，对减肥者来说十分‘友好’。”张能维说。

增大能量输出方面，很多人选择运动。张能维指出，要明晰一个道理：（如果不先控制饮食）运动不能减肥，但减肥需要运动。“运动在消耗能量的同时，也会带来一定程度的饥饿感，加大食物摄入量。但另一方面，运动不仅能消耗能量，还能锻炼协调能力、增加记忆能力和工作效率，提高心肺功能储备，为减肥打好基础。”

然而，为什么有人刻意节食，甚至不吃晚餐，平时也加大运动量，体重虽有所下降却极易反弹？

“机体存在精细的检测、调控系统，以维持体重在某一数值附近内波动。我们将这个数值称为‘体重调定点’。”张能维解释道，天气一冷，身体就爱“贴秋膘”，实则储存脂肪抵御寒冷，体重便有所上涨；当天气暖和起来，体重也就降了回来。涨涨落落，如果仔细留意，你就会发现体重总是在某一数值附近摆动。

如果快速降低体重，就会打乱正常代谢的步伐，遭受到身体的“报复”。这也是节食减肥易反弹的主要原因之一。

因此，减肥需要一步步来。张能维表示，通常，经过3—6个月的时间，新的体重调定点才能稳定下来。理想状态下，一年时间减重10公斤足矣。

此外，如殷女士这种超重者，身体质量指数（BMI）达30以上的身体正常者，以及BMI超过27.5并伴有呼吸暂停、脂肪肝、糖尿病等并发症的患者可选择减肥手术，再配合以术后调理饮食习惯、生活方式等将体重维持在正常值。

“减肥是一种修行，需要养成‘不看眼前看未来’的心态。”张能维反复强调，“减肥哪有什么奇效的神丹妙药，坚持才是最大的秘诀。”（于紫月）