四川发指南规范废弃口罩处理 江苏拨款两亿元支持医废处置

人民网成都2月4日电 （记者张文）记者从四川省生态环境厅获悉：近日，四川省生态环境厅联合住建、卫生等部门编制《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置污染防治技术指南（试行）》，规范废弃口罩的处置程序，把社会源废弃口罩处置和医疗废物处置放在同等重要位置。

《指南》不仅提出医疗废物处置“六步走”的措施，还特别设置专章规范社会源废弃口罩收集、转运、处置等程序，明确人口密集重点区域产生的废弃口罩，要作为生活垃圾中的“特殊有害垃圾”进行管理，经集中收集、消毒后进行无害化焚烧处理。

“目前全省收集废弃口罩量逐日攀升，1月31日就达26万只。”四川省生态环境厅副厅长李银昌介绍，目前全省每天能集中处置医疗废物258吨，还留有4家危险废物处置企业作为“预备队”。

本报南京2月4日电 （记者姚雪青）3日，江苏省紧急下拨2亿元用于支持各地医疗废弃物处置工作，同时，还要求各地加强补助资金的监管工作，确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用。

据了解，各地可按照有关规定，将补助资金用于购买医疗废弃物专用收集贮存设施和运输车辆、提升处置能力和运维水平、强化医疗废水和污泥的消毒灭菌、开展饮用水水源地余氯和生物毒性等疫情防控特征指标水质预警监测等与医疗废弃物处置相关的工作。

根据要求，各地财政部门与生态环境部门要积极配合，切实安排使用好补助资金，确保疫情防控医疗废弃物全部收集、规范处置，防止疫情次生灾害及二次污染。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 14 版）