一次性口罩重复使用可自然晾干不可清洗

“戴口罩是预防传染病最重要最有效的防控手段之一，可以有效降低感染新型冠状病毒的风险。”中国疾控中心消毒学首席专家、研究员张流波建议，普通民众、公共交通司乘人员、出租车司机、环卫工人、公共场所服务人员等在岗期间佩戴口罩。

戴口罩既是保护自己不被别人感染，也是当自己有了呼吸道症状时保护身边人的有效措施，就好像是给自己的呼吸系统设置一道“过滤屏障”。中国疾控中心专家推荐选用一次性医用外科口罩，棉布口罩和海绵口罩没有防护作用。

对特殊人群来说，孕妇应注意选择舒适性比较好的产品。儿童处在生长发育阶段，其脸型小，要选择儿童防护口罩。老年人及某些心肺系统疾病患者，佩戴前应向专业医师咨询，并在专业医师的指导下选择合适的口罩。

薄薄的医用外科口罩分三层，外层有阻水作用，可防止飞沫进入口罩里面；中层有过滤作用，口罩的过滤效率应不小于95%；近口鼻的内层用以吸湿。专家提醒，医用外科口罩浅色面贴着口鼻，深色面朝外。注意有金属条的部分应该在口罩的上方，不要戴反了。佩戴时，分清口罩的正面、反面、上端、下端后，将手洗干净，将两端的绳子挂在耳朵上。最后用手压紧鼻梁两侧的金属条，使口罩上端紧贴鼻梁，然后向下拉伸口罩，使口罩不留有褶皱，覆盖鼻子和嘴巴。

摘口罩的时候，尽量不要触摸口罩的外侧，摘下口罩后记得立即洗手。普通人群在正常活动时佩戴过的口罩，如乘坐公共交通工具、超市买菜等日常活动佩戴的口罩，携带新型冠状病毒的概率很小，使用后不需要消毒。出现乏力、发热等症状的疑似病人戴过的口罩，按医疗废物收集、处理。

张流波说，对于一次性口罩，连续佩戴4小时，污染或者潮湿后，要立即更换。口罩之所以能够起到防护作用，主要原因是过滤层。口罩被分泌物弄湿或者弄脏，防护性能就会下降。如果口罩紧缺，自然晾干后可重复使用，但是不能清洗。

“可能接触疑似或确诊病例的高危人群，原则上建议佩戴医用防护口罩（N95及以上级别）并佩戴护目镜。选用N95医用防护口罩，连续佩戴4小时更换，污染或者潮湿后立即更换。”张流波强烈呼吁，普通人没有必要佩戴N95医用防护口罩。要把好的防护装备用在“刀刃”上，留给一线更需要的人员。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 13 版）