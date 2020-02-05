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济南 投放储备菜平物价

2020年02月05日09:05 来源：人民网－人民日报

　　人民网济南2月4日电  （记者潘俊强）这几天，济南华联超市嘉华店店长李梅忙坏了。她早上7点多到岗，每晚8、9点下班，回家匆匆扒几口饭，就赶忙参加公司的网上会议，商讨第二天超市果蔬蛋奶的供应以及调度。

　　1月28日开始，济南在辖区107个网点投放储备大白菜，每斤1.45元，比投放当天的批发价还要便宜。李梅所在的超市是济南市储备菜投放网点之一。“济南本地和一些没有回家的员工目前在连轴转，保证蔬菜、水果以及一些生活必需品的销售和供应。”

　　政府储备大白菜2月1日完成5天投放计划，共投放1500余吨，惠及全市13个区县居民。投放后济南大白菜批发价格降至1.5元/斤左右，有效平抑了大白菜价格。市商务部门密切跟踪肉菜等重要生活必需品供应和价格运行情况，随时准备启动政府储备肉菜投放。

　　近期，济南积极组织流通企业开展网上消费新模式服务，鼓励督导企业加大线上线下联动供给、创新线上服务方式。市商务局积极组织20余家骨干电商配送企业和餐饮、超市等供给企业创新配送服务模式。

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年02月05日 10 版）

(责编：李轶群、崔元苑)


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