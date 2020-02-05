当心！和病毒一起传播的还有这些谣言

新型冠状病毒导致的肺炎仍在蔓延，一些真假难辨的传言也纷至沓来：吸烟能预防病毒感染，板蓝根+熏醋能防新型肺炎，饮高度酒可消灭病毒活性……近日，多位专家接受科技日报记者采访，为抗击新型冠状病毒肺炎击碎谣言。

钟南山院士建议盐水漱口防病毒 谣言

“钟南山院士建议盐水漱口防病毒”。近日，这则沸沸扬扬的传言，一时让大家辨不清真伪。

传言中，钟南山建议，去医院或其他公共场合之前用淡盐水漱一下咽喉部位，回家后再漱一次。传言还提到，由于病毒细菌首先通过鼻腔潜伏于咽部，淡盐水可以在第一时间杀灭它们，从而达到预防感染的目的。

对此，广州医科大学附属第一医院官方微博@广医一院回应指出，“我院钟南山院士团队正式辟谣：盐水漱口有利于清洁口腔和咽喉，对于咽喉炎有帮助。但是新型冠状病毒侵犯的部位在呼吸道，漱口没有办法清洁呼吸道。其次，目前尚无任何研究结果提示盐水对新型冠状病毒有杀灭作用。请大家不信谣不传谣，谢谢。”

在生活中我们用盐来防腐是利用了渗透压差的原理，即高浓度盐水会使细胞的细胞质向细胞外转移，从而导致细胞脱水、死亡。但是指望用淡盐水漱口来预防新型冠状病毒是不现实的。

首先，冠状病毒主要是通过呼吸道黏膜侵入人体，漱口清洁的是消化道，从解剖部位来说是南辕北辙。其次，冠状病毒都是由RNA分子和蛋白质包膜构成的，并不具有细菌那样的完整细胞结构，因此渗透压杀菌的原理对它是无效的。最后，用来漱口的一般是淡盐水，很难达到杀菌的浓度，就算配制时的浓度高，漱口后也会被不断分泌的唾液迅速稀释。

饮高度酒可消灭病毒活性 谣言

近日，很多网站都转载了这则新闻：“国家卫健委专家：新型冠状病毒怕酒精不耐高温”。

还有好事者篡改了《新闻1+1》中连线钟南山院士的画面。他们修改了原视频字幕，并模仿钟南山院士的口吻，前半句以符合当前防控疫情方法的“戴口罩还是有用的”让你信服，而后半句则是彻底的谣言——“饮高度酒可对抗新型冠状病毒”。

看到新型冠状病毒怕酒精的新闻，有人可能会想到，喝酒或者说喝白酒有助于抵抗新型冠状病毒。此前，国家卫健委高级别专家组成员、中国工程院院士李兰娟接受采访时表示：“75%的（医用）酒精是能够杀灭这个病毒的，所以大家如果去买这些东西，在经常接触的地方，想要定期去消毒一下，都是可以的。”

不过，追溯李兰娟院士接受媒体采访的表述，她并没有说“喝酒”，只是说使用医用酒精擦拭手机和双手进行消毒是有用的。

我们通常说的“高度白酒”，酒精浓度在50%到60%之间，对于病菌的杀灭能力并不算强。此外，对于冠状病毒，感染是通过呼吸道进入，而喝酒是通过消化道进入。酒喝进肚子里，很快被吸收进入血液，然后被代谢分解，并没有跟病毒接触的机会，不可能具有“抗病毒”的作用。

含大蒜胜过使用口腔药物 谣言

近日，网上流传一种说法：将大蒜放嘴里咬碎后含一会儿，吐掉，胜过目前所有消灭新型冠状病毒的口腔药物。

对此，中国互联网联合辟谣平台专家委员会委员阮光峰表示，大蒜中的确有一些可以杀菌、杀灭病毒的物质，但是这些研究大多是在一些体外细胞实验中进行的，跟吃大蒜是两码事。目前也没有任何证据显示吃大蒜能预防新型冠状病毒导致的肺炎。如果吃大蒜就能轻松预防，病毒也不会这么猖獗了。

“这种说法并没有科学依据。”北京协和医院感染内科主任、教授李太生也表示。迄今为止，没有更多的循证学依据证明生吃大蒜能起抗病毒功效。

当大蒜被“破坏”，即通过微生物的侵蚀、粉碎、剪切、咀嚼、脱水等，空泡蒜氨酸酶迅速裂解胞质半胱氨酸亚砜（蒜氨酸）。通常情况下，蒜氨酸被蒜氨酸酶转化为大蒜素。

专家表示，关于大蒜素的药理作用或者治疗作用，主要停留在体外细胞实验或者动物实验阶段，目前还缺乏人类实验的数据。而且，就算大蒜有一定的抗病毒或者抗细菌的能力，也需要非常大剂量的大蒜素，单纯吃一头大蒜，很难达到治疗剂量。

板蓝根+熏醋 “黄金组合”能预防新型肺炎 谣言

新型冠状病毒感染的肺炎发病以来，囤板蓝根、熏醋的声音越来越多，甚至有声音一度将二者渲染成“黄金组合”，它们真能预防新型冠状病毒导致的肺炎吗？

对此，国家卫健委官方微博@健康中国表示这两种做法并不可取。

北京市和平里医院呼吸科主任医师张骅称，板蓝根适用于治疗风热感冒、病毒性感冒等热性疾病，有一定的抗病毒效果，但是对新型冠状病毒是不可能有效的。而熏醋的方法，所含醋酸本身浓度就很低，根本达不到消毒的效果。

“对于新型冠状病毒感染的肺炎病例目前没有特效药物。北京地区的病例第一时间多采用中西医结合的治疗方案，非常谨慎地应用激素，并针对患者不同体质，辨证论治使用中医汤剂进行治疗。从救治情况来看，达到了预想的效果。不过在早期预防上，还没有证据证明板蓝根有预防效果。”日前，在北京市卫生健康委员会召开的防范新型冠状病毒感染的肺炎科普宣教媒体沟通会上，北京中医医院呼吸科主任、主任医师王玉光说。

吸烟能预防病毒感染 谣言

有传言称，抽烟对抵抗2003年的SARS起了作用，对这一次抵抗新型冠状病毒肺炎也有用。但这个说法很快就被辟谣。

首都医科大学宣武医院胸外科首席专家支修益在接受媒体采访时表示，这种说法是没有科学依据的。有的老烟民抽烟时间长，患有慢性气管炎、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺等疾病，本身抵抗力就较差，得任何疾病的概率都要明显高于非烟民。

科普类微信公众号“果壳”也辟谣称，吸烟不仅不能预防病毒感染，还会降低身体抵抗力；吸烟时，手会反复触碰口鼻，病毒反而可能因此进入身体；吸烟时不能戴口罩，也会因此降低对自己的保护力度。

吃维C能预防新型肺炎 谣言

“感冒分为普通感冒和流行性感冒。普通感冒没有所谓的季节规律，一年四季都会发生，春秋季气候变化大，可能更容易发生，通常不需要做处理就可以自愈，不用吃药也能好。说‘维生素C预防感冒’，最多也只是对普通感冒有点用，但是普通感冒不吃药也能好。”阮光峰说。

北京地坛医院感染性疾病诊治与研究中心首席专家李兴旺介绍，流行性感冒简称流感，是流感病毒引起的一种急性呼吸道疾病，流感病毒容易发生变异，传染性强，人群普遍易感，发病率高，历史上在全世界引起多次暴发性流行，是全球关注的重要公共卫生问题。

“而维生素C对流行性感冒就几乎没有什么作用。大量的科学研究证实，维生素C并不能降低感冒的发病率。”阮光峰说，在预防病毒性流感方面，目前还没有高质量的临床研究证明常规补充维C能起到预防作用。

“此次的新型肺炎，是由一种新型冠状病毒引起的，目前我们对它还充满了未知。如果吃维生素C就可以防止感染新型冠状病毒，那么疫情早就会被控制住了。”阮光峰说。

香油滴鼻孔能阻断病毒传播 谣言

有消息称，每天出门前用棉签蘸点小磨香油，滴进两个鼻孔内，轻捏几下即可，这样就可以阻断一切流感和温疫传染。为了证实该秘方的有效性，消息还附有一张香油辟疫的古方截图，并提到，“民国27年河南瘟疫，死人无数，我外公就是每天这样给别人看病，救人无数，当时也没口罩之说，就是这种方法阻断传染，十分有效，故作秘传。”

对此，北京华信医院（清华大学第一附属医院）中医科主治医师伍利芬在接受科技日报记者电话采访时的第一反应就是“不靠谱”“没有科学依据”。

伍利芬表示，古代医家在瘟疫流行的过程中，确实积累了一些自身保护的方法。香油就是中医常说的麻油，有润燥通便、解毒、生肌等功效，也适用于皮肤干裂等症，但并无阻断流感、肺炎等相关病毒传播的功效，也不能灭活病毒。以目前的数据来看，香油对本次防疫并没有什么作用。

（金 凤 本报记者 马爱平 实习记者 于紫月）