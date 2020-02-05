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刚收万斤大白菜！捐了

2020年02月05日08:57 来源：中国妇女报

　　2月4日一大早，江西省宜春市奉新县冯川镇大路口村长溪组张勇家的蔬菜基地就开始忙碌起来，该组妇女群众自发纷纷来帮忙，到她家地里收割大白菜。

　　原来长溪组妇女小组长张勇想将自家种的1万斤蔬菜捐赠给战“疫”一线工作人员和坚守在家的村民。

　　1967年出生的张勇育有一儿一女，十余年前因患重病导致生活贫困。去年1月份，被大路口村长溪组推选为妇女小组长，属于奉新县建档立卡贫困户，是党和政府帮扶救助对象。虽为建档立卡贫困户，但她自尊自立、自信自强、勤劳肯干。在镇、村、组干部和驻村工作队的帮助下，她带领家庭成员在当地承包8亩田地用来种植蔬菜，每天与丈夫起早贪黑，靠种菜卖菜获取收入，经过不懈努力，她们家庭卖蔬菜的年收益已达到5万元。

　　近期，全国新型冠状病毒感染的肺炎疫情正猛烈暴发，张勇了解到很多人正战斗在抗疫一线，有些还回不了家，吃不上新鲜的蔬菜，随即萌生了捐掉自己地里8亩大白菜的想法。

　　当得知她有这个想法后，大路口村妇联主席带领村内妇女群众和志愿者主动承担起采摘、分装、搬运等工作。

　　张勇还发动组里其他农户“要坚决响应政府号召，少出门，不到人员聚集地卖菜，不趁机挣没有良心的钱，为攻‘冠’贡献自己的一点力量”，她说：“这是能做到，也是应该做到的。”（记者刘旭/付萱）

(责编：许心怡、崔元苑)


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