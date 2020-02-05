十七年前母亲送我抗“非典” 十七年后我送女儿上“前线”

2月2日清晨，由长治医学院附属和平医院、长治医学院附属和济医院36名医护人员组成的医疗队整装出发，他们将在太原集结后驰援湖北。这也是山西省派出的第二批援鄂医疗队。

“不要落泪，不要牵挂，现在是我们为国分忧的时候，祖国是你们最坚强的后盾。”送别现场，同为医生的王卫国给了即将奔赴抗疫前线的女儿一个深情的拥抱。

17年前，一场抗击非典战役，曾激起所有医者甘于奉献、勇于牺牲的精神。那一年，作为和平医院放射科的医生，王卫国在母亲激励的目光中前往疫区，支援一线。17年后，女儿王婷奔赴疫区，王卫国以同样的心情送别女儿。目送女儿奔赴疫区一线，王卫国眼中的坚定亦如母亲当年。

世代行医，家风敦厚。王婷出生于一个行医世家，她的祖父于1937年参加八路军，在革命队伍中逐渐成长为一名出色的军医，解放海南之后，转业到广东省人民医院工作，随后调入和平医院。王婷的父亲王卫国是和平医院一名出色的大夫，曾在2003年参加抗击非典的战斗。她的叔叔曾参加过1976年唐山大地震的救援工作。家庭的熏陶加之个人的努力，如今王婷也成长为长治医学院附属和济医院呼吸科一名优秀的医生。

1月25日，得到将组建医疗队赴湖北援助抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的消息后，王婷第一时间向科室主任张冀军请战，此后短短一周内，张冀军三次收到王婷的请战书。“她说我虽然是女子，但是也要求上战场，这是医生的天职，更是医生的梦想。”张冀军说，虽然没能入选第一批援鄂医疗队，但王婷并没有放弃。

“主任，第二批援助湖北的名单确定了没？如果有机会，我还请战！”1月26日，送走同事郭磊、邢婷婷后，王婷再次向张冀军请战。“主任，郭磊到前线后，发热门诊就缺了一个人，让我顶上吧。” 看着王婷坚毅的眼神，张冀军再也不忍心拒绝，虽然知道她的孩子还小，家庭也需要她的照顾。“如果再拒绝，我不知怎样才能说出口。这如同不让战士扛枪一样，不忍，不能。”王婷在呼吸科上完最后一个班，又经过两天的休整之后，1月29日被抽调到发热门诊投入战斗。严格采取三级防护措施，穿上厚厚的防护服、戴上护目镜、套上鞋套，王婷说自己终于有了战士该有的样子。

在发热门诊24个小时值守后，1月30日上午9时许，王婷顺利交班、换下防护服、做好个人卫生清洁之后，再次递交了援鄂抗击疫情请战书。2月1日，长治医学院附属和济医院受命抽调骨干驰援湖北，王婷和其他12名同事入选，成为山西省第二批援鄂医疗队队员。

“祖父、父辈为我作出了榜样，他们现在老了，轮到我上战场了。”接到出征指令，王婷振衣前行，“这是一场没有硝烟的战役，我们犹如战士，疫情当前，我们自当勇挑重担，奋力前行！”（记者 姜军旗 晋妇宣）