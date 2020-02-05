热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

疫情当前 多地新生命顺利诞生

2020年02月05日08:48 来源：中国妇女报

肆虐的疫情阻挡不住新生。连日来，在各地医护人员全力投入疫情防控阻击战的同时，多地医院也喜讯不断，一个个新生命相继诞生。

1月25日凌晨零点刚过，重庆市妇幼保健院（冉家坝院区）的产房里就诞生了第一个“鼠宝宝”。当日零时10分和零时24分，北京妇产医院和苏州科技城医院也相继迎来了该院的首个“鼠宝宝”。在广东茂名市妇幼保健院医护人员的悉心守护下，该院从大年初一至初四顺利接产了120名“鼠宝宝”，母婴均安全健康。

还有一些新生儿与病毒“擦身而过”。2月3日，哈尔滨市第六医院举行新闻通报会称，1月30日23时32分，哈尔滨一新型冠状病毒感染的肺炎患者经剖宫产手术，生下一名女婴，新生儿经两次采取标本进行核酸检测，结果均为阴性，状态良好。2月1日晚，黑龙江援鄂抗疫医疗队在武汉协和医院隔离病房顺利接产一名男婴。男婴的父亲是新型冠状病毒感染的肺炎患者，母亲病毒核酸检测呈弱阳性，黑龙江援鄂医疗队到达武汉之后，协助武汉协和医院西院开始接诊，经过大家的共同努力，孩子顺利出生，目前各项指标正常。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn