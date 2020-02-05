疫情当前 多地新生命顺利诞生

肆虐的疫情阻挡不住新生。连日来，在各地医护人员全力投入疫情防控阻击战的同时，多地医院也喜讯不断，一个个新生命相继诞生。

1月25日凌晨零点刚过，重庆市妇幼保健院（冉家坝院区）的产房里就诞生了第一个“鼠宝宝”。当日零时10分和零时24分，北京妇产医院和苏州科技城医院也相继迎来了该院的首个“鼠宝宝”。在广东茂名市妇幼保健院医护人员的悉心守护下，该院从大年初一至初四顺利接产了120名“鼠宝宝”，母婴均安全健康。

还有一些新生儿与病毒“擦身而过”。2月3日，哈尔滨市第六医院举行新闻通报会称，1月30日23时32分，哈尔滨一新型冠状病毒感染的肺炎患者经剖宫产手术，生下一名女婴，新生儿经两次采取标本进行核酸检测，结果均为阴性，状态良好。2月1日晚，黑龙江援鄂抗疫医疗队在武汉协和医院隔离病房顺利接产一名男婴。男婴的父亲是新型冠状病毒感染的肺炎患者，母亲病毒核酸检测呈弱阳性，黑龙江援鄂医疗队到达武汉之后，协助武汉协和医院西院开始接诊，经过大家的共同努力，孩子顺利出生，目前各项指标正常。