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疫情之下 企业如何面对不确定性

2020年02月05日08:48 来源：中国青年报

　　新型冠状病毒感染肺炎的出现，不仅侵蚀着居民的生命健康安全，也对企业的生存发展发出了不确定性的信号。面对疫情，企业出现焦虑是正常的。目前的当务之急，是政府和企业搭建起协同治理机制，相互助推、共渡难关。

　　为此，企业应该树立积极应对疫情不确定性的信念，分析市场需求变迁、市场结构和消费者心理的变化，通过不断试错，探索应对不确定性的方法，锻炼企业组织的敏感适应能力。

　　当前，政府为应对疫情限制了人流、物流等，不少企业处于停产、半停产状态。疫情本身也会在一段时间内导致部分市场人流、物流大幅下降。此时，企业应该做的是调整自身生产经营战略，鼓励员工在线办公、居家办公，做好财务规划，经济化使用自身资源等，最大限度地缓释疫情给企业生产经营带来的不确定性。同时，企业要做好对市场结构、市场需求和经济社会变迁的前瞻性分析，针对变化的市场环境，研发针对性产品和服务，为疫情结束后市场的雨过天晴预备各种应对方案。

　　为了减少疫情带来的市场影响，有必要搭建起政企协同治理的公共危机处理机制，加强双方的沟通与互动。如此，才能促进政府把握好对经济社会的干预力度，避免市场资源错配。

　　企业是防范疫情不可或缺的生力军。政府为应对疫情防治提供的公共服务，大多是可以通过向市场购买的方式实现的。在疫情防控期，企业应充分利用自身的专业优势、效率优势、资源优势以及与经济社会的沟通优势，而政府也可以通过购买企业的专业服务积极应对疫情。

　　同时，如同捍卫民众生命健康权一样，政府应适度出台相关政策，保护企业的生存发展权。比如，可以通过出台一些金融政策，保持市场流动性，为暂时受困的企业进行流动性纾困；通过适度为暂时受困的企业进行税费减免、社保延期和通过财政补贴适度降低企业融资成本等手段，为企业提供休养生息的生存发展机会。同时，政府应加快简政放权改革，通过更好地发挥政府的作用，为经济社会提供必需的公共服务，加速推进公共服务型政府转型，为企业创造公平、公正的营商环境。2月2日，苏州市政府出台的“苏惠十条”的一些政策，就值得各地政府借鉴。

　　总之，疫情期更需要风清气正的营商环境，企业也要将疫情这一不可抗力纳入自身生产经营的决策中，将对疫情的焦虑转换为应对复杂情势的行动，提高自身的适应能力。只有迈过不确定的坎，企业才能真正成长、走向成熟。

　　刘晓忠 来源：中国青年报

(责编：许晓华、崔元苑)


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