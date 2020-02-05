动员广大妇女为打赢疫情防控阻击战 继续全力奋战、英勇奋战、团结奋战

2月4日，全国妇联主席沈跃跃和全国妇联党组、书记处同志专题学习贯彻习近平总书记在中央政治局常务委员会会议上的重要讲话精神，对进一步发挥妇联组织作用，坚决打赢疫情防控阻击战进行再动员、再部署。全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇主持会议。

沈跃跃指出，农历新年上班第一天，习近平总书记又主持召开中央政治局常委会会议并发表重要讲话，就加强疫情防控工作作出全面部署，强调了最关键的问题，为打赢疫情防控阻击战注入强大信心和力量，提供了重要遵循。沈跃跃强调,各级妇联要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”具体落实到防控疫情工作中，体现在组织动员广大妇女继续全力奋战、英勇奋战、团结奋战的行动上，坚决夺取疫情防控人民战争的伟大胜利。要发挥妇联优势和特点，在组织群众、宣传群众、凝聚群众方面多做工作，把疫情防控落实工作抓细抓实；要为强化社区疫情防控网格化管理出智出力，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，配合各级党委政府推进联防联控、群防群治；要立足家庭，加强科学防控，引导广大妇女和家庭科学有效自我防护，促进家庭文明建设；要有针对性地加强对患病、隔离、观察人员的心理疏导；要充分发挥巾帼志愿者作用，关爱医护人员家属，关爱孕产妇、单亲家庭等特殊群体，帮助解决实际困难；要坚决防止形式主义、官僚主义，指导组织基层妇联干部把更多精力投入到疫情防控第一线，党员干部要带头把工作做深做细做扎实。

沈跃跃要求，要加强宣传和舆论引导，凝聚起疫情防控的强大力量。深入宣传以习近平同志为核心的党中央决策部署，坚定广大妇女群众战胜困难的信心；及时报道基层有效管用的疫情防控措施和做法；生动讲述防疫抗疫一线人员和各行各业劳动者坚守岗位提供保障服务的感人事迹和动人故事，展现中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌，让妇女群众和家庭充分感受到中国特色社会主义制度优势；做好舆论引导，引导妇女和家庭不信谣、不传谣。她强调在全力打好防控疫情阻击战的同时，要加强统筹协调，有力有序抓好思想政治引领、推进巾帼脱贫、助力“六稳”工作、维护妇女儿童合法权益等各项工作，团结带领妇女为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚发挥积极作用。

黄晓薇强调，以习近平同志为核心的党中央的高度重视和坚强领导，是坚决打赢疫情防控阻击战的根本所在。妇联组织要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持党的集中统一领导，坚持全国一盘棋，把自身摆进去，根据疫情防控中的新情况、新问题、新需求、新期盼，发挥妇联优势，聚焦差距短板，把宣传教育、舆论引导、人文关怀等工作做得更深入、更扎实、更细致，以实际行动迎接这次“大考”。要把重心放在千家万户，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，加强居家防护，厚积家庭文明，筑牢疫情防控的家庭防线。要在群众性上下功夫，创新方式方法，对城乡广大妇女进行再动员，对基层妇联执委、巾帼志愿者进行再发动，在联防联控、群防群治中主动作为、全力奋战，发挥好半边天作用。要一手抓疫情防控，一手抓妇联其他各项工作，特别是巾帼脱贫、创业创新等工作，团结动员妇女为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚而奋斗。

会议决定，向广大巾帼志愿者发出倡议，号召千万巾帼志愿者行动起来，在疫情防控人民战中发挥应有作用。（记者田珊檑）