国家卫健委：武汉市孕妇就医的问题目前已基本解决

人民网北京2月4日电（王国菁）4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会。会上，国家卫健委医政医管局副局长焦亚辉表示，武汉孕妇就医的问题目前已基本解决，血液透析患者的血液透析也基本能够满足。

焦亚辉指出，由于血液透析患者使用血液透析机需要一定时长，而透析机每天能够透析的病人有限。对此，医务人员加大工作排班时长，通过延长透析班次，尽量解决血液透析患者正常诊疗需求问题。

焦亚辉表示，国家卫健委已下发通知，要求全国所有医疗单位做好肺炎疫情的救治和其他患者正常医疗需求之间的统筹工作。关注肺炎患者的同时，要求其他医院减少人员瞬间就诊高峰，通过预约挂号的方式，提前发出告示，拉大正常门诊开诊的周期，并利用“互联网+”提供网上咨询服务，不能影响必需的急诊手术或者急诊病人就诊。

“我们要求全国各地在征用定点医院的过程中，把原来就诊病人登记造册，并办理好后续的治疗。”焦亚辉指出，到连续性治疗的医疗机构就诊的患者，其病例资料也同时传递给承担治疗任务的医疗机构，通过病例的完整性保证患者在下一个医疗机构就诊的安全性。

另外，谈到疫情期间关于口罩合理使用的问题。焦亚辉指出，为了做好对于不同风险人群的防护工作，国家卫生健康委组织编写了《新型冠状病毒感染不同风险人群防护指南》和《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》，提到了口罩佩戴使用原则及注意事项。

焦亚辉表示，口罩分为四类，一种是一次性使用的医用口罩，推荐公众在非人员密集的公共场所使用，比如乘坐交通工具，或者在大街上行走。第二种是医用外科口罩，这类口罩比一次性医用口罩防护效果好，推荐给发热或是疑似人员使用，也推荐包括公共交通的司乘人员、还有出租车司机、环卫工人等公共场所服务人员在岗期间佩戴。第三种是N95口罩、KN95口罩及以上颗粒物防护口罩，这类口罩可以过滤细小的颗粒，防护效果比前面两种更好，推荐给公共卫生人员进行现场调查采样和做实验室检测，做核酸病毒检测的人使用，公众在人员高度密集的场所或者是密闭的公共场所也可以佩戴。最后一种医用防护口罩，是最高等级专业用口罩，推荐给发热门诊、隔离病房的医护人员以及确诊的患者在转移时佩戴。

焦亚辉指出，要给发热门诊发现的发热病人提供一次性的医用外科口罩，我们呼吁大家尽量能够按照这个指引科学合理的使用口罩，没有必要过度防护，过度恐惧。