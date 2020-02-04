如何打造抗击疫情的苏州速度？

今天的中国,没有什么事,是比抗击不断蔓延的新型冠状病毒疫情更重要的了。

国家卫健委2月3日最新统计,2月2日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2829例(湖北省2103例),新增重症病例186例(湖北省139例),新增死亡病例57例(湖北省56例,重庆市1例),新增治愈出院病例147例(湖北省80例),新增疑似病例5173例(湖北省3260例)。

截至2月2日24时,国家卫生健康委收到31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17205例(北京市核减3例,江西省核减1例),现有重症病例2296例,累计死亡病例361例,累计治愈出院病例475例,共有疑似病例21558例。

面对突如其来的疫情,反应速度绝对是关键。

反应速度哪怕只快一天,一个小时,都有助于阻断疫情传播,减少损失。

在梳理各地防控措施数据的时候,花朵财经发现有一个地方,对疫情的处理高效、及时。它就是丝绸故乡,苏绣的发源地,苏州。

2020年1月20日,农历己亥年腊月廿六,大寒,就在全国各地人民还在热议春节档谁会是票房冠军之时,钟南山院士带领的专家团队赴武汉调研后,确定新型冠状病毒会“人传人”。

仅仅一天之内,苏州就开启紧急动员模式。作为江苏全省乃至全国经济活力最高的城市之一,苏州的流动人口约占江苏省流动人口总量的40%。目前苏州服务人口超过1550万人,其中外来人口超过800万人。

流动人口在春节期间会大规模流动,是一个不争的事实。因此,苏州防疫形势严峻。

紧急动员后的苏州,第一时间就开始设立定点医院,通过各种渠道向社会公布发热门诊。同时,遵循“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的原则,严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治措施。

1月23日,苏州发现并确诊第一例新型冠状病毒病例。

随后,苏州市政府连续发布公告,加强新型肺炎疫情防控。

从整个疫情分布来看,作为中国第二大移民城市,苏州的疫情相对算不上严重。

然而,整个苏州动作似乎总是能快那么一步。年初二,过完除夕和大年初一,还没有多少人意识到,4天后上班节点就要到了。

这意味着,人口将又一次面临剧烈流动。作为一个地级市,苏州发布了《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告(第3号)》,延长假期,成为首座推迟复工的城市。

截至2月3日,苏州已有3例新型冠状病毒感染的肺炎确诊出院病例。江苏首例治愈案例也在苏州。

苏州速度之所以能够出现,一看经济基础,二看执行力度。兵马未动粮草先行,抗击疫情苏州速度的物质保证,在于厚植深耕的经济基础。

2019年,苏州的GDP总量,预估达1.93万亿。

作为长三角城市群重要中心城市之一,苏州既是国家高新技术产业基地,也是江苏长江经济带的重要组成部分。苏州下辖的6区4个县级市中,4个县级市均为2019年全国百强前10名县级市;吴江等4个区是2019年全国百强区中前30名;苏州工业园区更是连续四年国家级经开区排名中位列第1名。就在刚刚过去的2019年,苏州实现地区经济生产总值1.93万亿元,同比增长6%;在内外贸形势严峻的情况下,苏州民营工业实现产值12340.93亿元,同比仍然增长4.1%。此外,花朵财经汇总数据后发现,总部设立在苏州的上市公司就有121家,总市值超过9000亿。巨大的经济体量,让苏州在肆虐的疫情面前表现得底气十足。同时,深厚的制造业基础,让苏州也成为抗击疫情的生产制造主战场。

苏州企业加班加点生产的防护装备,正不断输往武汉。疫情加重后的21日夜间,位于苏州工业园区的新纶科技股份有限公司将紧急生产的6000只KN95防护口罩、20000只银离子口罩、34000只一次性蓝海锚医用口罩,通过中国红十字会总会捐给武汉。

在武汉火神山、雷神山两家医院的建设中,同样有不少苏州企业的身影。1月26日,位于吴江区的殷弘集成房屋(苏州)有限公司接到援建武汉雷神山医院任务后,连夜赶制500套组合式箱房,当晚首批30套箱房及15名安装工人即从750公里外火速驰援雷神山。1月29日下午,苏州企业格兰斯柯光电公司捐赠的首批123套新风系统装车运往武汉,用于火神山医院负压病房的空气净化。

这些制造业企业仅仅是众多苏州企业的缩影。众多企业或通过捐款,或通过春节加班加点生产保证物资供应的方式,让人领略到抗击疫情的“苏州力量”。

1月28日,吴中医药集团抗流感药物产品生产线全面复产,并维持满负荷运行。公司抽调人员充实生产线,各个车间克服一切困难,轮班不停机,保质保量生产,满足市场需求。

抗感染龙头企业——张家港的长江健康也行动起来驰援武汉,共同抗击疫情。

1月29日,东吴证券率东吴基金、东吴期货、东吴香港、东吴新加坡等子公司通过苏州慈善总会捐款1000万元人民币,专项用于湖北武汉以及苏州本地抗击疫情。

有了经济基础打底,还要看执行力度。

1月24日,苏州市委组织部发出通知,号召全市各级党组织和广大党员在打赢疫情防控攻坚战中充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。2月1日,苏州市委再次发出通知,要求各级党组织认真切实加强党的领导,坚决打赢疫情防控阻击战。

苏州市委、市政府的主要领导,按照“四不两直”原则(不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场)检查疫情防控工作。普通民众和公务员,也纷纷行动,拿出了各自抗击新冠病毒的“绝活”。

苏州的一位普通母亲,一个人搞定61万个口罩,运回国内支援抗击新冠前线。

一个做工程的普通苏州小哥,春节期间仍旧奋战在武汉雷神山的建筑工地上,年夜饭就用一盒米饭,一份肉菜,一碗蛋汤,站着解决。

交通要道上,有人24小时驻点检查,保证内无新增,外无输入。

他们是当之无愧的人民卫士。

抗击疫情,高科技装备在苏州也没有缺席。苏州姑苏区城管委利用无人机宣传和督促市民外出戴好口罩。

在春节假期过后,苏州在这场没有硝烟的战争中,正越战越勇。无论是在应对疫情,还是在支持中小企业共渡难关方面,苏州都努力更快一点、更好一点。2月2日,苏州市政府发布了“苏惠十条”,用真金白银给中小企业吃定心丸,让他们在疫情防控期间能够安心生产,后顾无忧;在疫情结束之后能够持续经营,回馈社会。

“苏惠十条”中,既有对中小微企业的直接输血要求,也有加大金融支持力度的具体举措,比如,明确提出各银行机构加大对小微企业的支持,确保2020年小微企业信贷余额不低于2019年同期余额。确保小微企业融资成本降低,特别是“三必须一重要”重点领域和资金困难的中小企业,在原有贷款利率水平上下浮10%以上。同时,对不裁员或少裁员的参保企业,可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。

这是对“苏州速度”的最好诠释,也让举国再一次看到在疫情面前团结一心、坚决抗击的“苏州担当”。