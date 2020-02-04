六部门相关负责人回应疫情热点问题

【来自国新办新闻发布会的报道】

目前湖北医疗物资供应情况如何？全国各地粮油蔬菜等生活物资的价格怎么样？疫情对中国经济的影响会有多大？2月3日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委、国家市场监督管理总局等6部门相关负责人对热点问题进行了回应。

医疗物资告急问题得到大大缓解

湖北方面不断传出物资告急的消息，由于检测试剂不够导致一些病例无法在第一时间得到确诊的新闻也备受关注。如今，前线物资供应情况如何，是否存在严重告急的情况？

工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙表示，总体来看，医疗物资告急的情况已经得到大大缓解，处于“紧平衡”状态。由于各物资供应企业未全部复工复产，完全解决还需要一定时间。

截至2月2日24时，国内生产企业累计向湖北发送了医用防护服15.45万件，运抵13.12万件；N95口罩发货13.36万件，运抵13万个；全自动红外监测仪已经发货82台，运抵62台。

“特别要强调的是，湖北在医用防护服、护目镜等医疗物资上产能恢复得也非常快。湖北是我国医用物资的重要生产基地，湖北的产能恢复，大大缓解了前线医用物资紧缺的问题。”田玉龙说，此外，在检测试剂的供应上，截至2月1日，日产量已经达到77.3万人份，相当于疑似患病者的40倍，从总的供应来看，已经基本满足要求。

对于部分民众表示买不到医用口罩的问题，国家发展改革委副主任连维良表示，我国口罩的总体产能全球最大，达到每天2000多万只，只是产能恢复需要一定的时间。

“解决口罩紧缺的问题，首先是增加供应，这是根本，同时还要科学使用、合理使用。”连维良指出，为消除企业对未来口罩产能过剩的担心，国家发改委明确指出疫情过后政府将对富余的产量进行收储，只要符合标准，企业可以开足马力组织生产。此外，希望广大民众按需、按功能使用口罩，避免过度使用，不要挤占宝贵的医用资源。

生活物资价格趋于回落

随着春节假期的结束，大中城市的肉蛋奶等生活必需品的需求不断增加，对每一户居民来说，生活物资供应保障如何，价格是最重要的标志。

连维良指出，全国绝大多数生活物资，特别是食品供应是有保障的。我国粮食库存充裕，各类企业的稻谷、小麦库存超过国内一年的消费量，牛羊禽蛋产量也出现不同程度增长，猪肉生产也在稳步恢复。全国冬春蔬菜在田面积8400多万亩，产量预计增长2%以上。

商务部副部长王炳南表示，2月1日武汉最大的两个批发市场白沙洲、四季美的库存蔬菜有8772吨。武汉三大连锁超市武商、中百、中商的蔬菜库存量达到2155吨，比三天前增加了19.2%，零售价格下降了14%。

“交通运输部在着力构建部省联动的运输保障工作机制，协调解决应急运输的问题。2月2日0—24时，全国高速公路应急物资绿色通行1.7万辆次，其中湖北全省的高速公路通行应急物资车辆达到8362辆次，武汉周边达到2625辆次。”交通运输部副部长刘小明表示，希望自驾车旅客不要占用应急通道，以保障重要生产生活用品的运输畅通。

中国经济长期向好的基本面不会改变

由于疫情原因，春节期间我国的居民消费出现较大幅度下降，此外，多个省份宣布企业不早于2月10日复工。在未来的一段时间里，疫情将对我国经济产生多大的影响？

“从目前情况看，疫情对当前经济特别是对消费的影响在加大，尤其是对交通运输、文化旅游、酒店餐饮和影视娱乐等服务消费影响都比较大。但同时，网上购物、网上订餐、网上娱乐等数字经济新业态十分活跃。”连维良表示，疫情对经济影响的大小，取决于疫情防控的进展和成效。需要强调的是，这种影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面。

连维良指出，不少人拿2003年非典疫情对当时经济的影响来推算此次疫情的影响，但现阶段我国的经济实力、物质基础和应对突发事件的能力，都比那时明显增强。我们完全有能力、有信心打赢疫情防控阻击战，也完全有能力、有信心把疫情对经济的影响降到最低。

“在当前全球经贸下行压力加大的背景下，更需要国际社会共同努力，共度时艰。就中国疫情来说，世卫组织认为中国的疫情防控很出色，反对任何针对中国的旅行、贸易的限制措施，同时也认为来自中国的信件包裹是安全的。”王炳南指出，我们相信处于全球供应链各环节的政府和市场主体，会为来自中国的商品、服务和输华的商品提供更多的贸易便利。（记者 訾谦）