高度重视疫情心理干预

灾难不仅禁锢身体，也戕害心灵。此次疫情带来的心理伤害，比我们意识到的更严重和普遍。身处旋涡中心的人们需得到及时心理援助。心理不适的人群，也应重视潜在伤害，寻求专业帮助。

比起2008年汶川地震，此次疫情中涌现更多专业机构和民间组织，主动参与心理危机干预，他们面向不同人群，开通电话热线或手机APP，提供心理支持志愿服务。目前各方观察到，身患肺炎的病人、被隔离的感染者及其家人，除了焦虑外，许多人体验到了分离创伤，还有孤独感、极度内疚感、被抛弃感和怨恨。疫情防控虽然繁忙纷乱，也不应忽视病人和家属的心理创伤，他们需要最多的关爱、陪护和劝慰，社会绝不能避而远之，让他们感到被抛弃的冰冷。

心理创伤较大的还有医护人员、救援者和一线媒体人。救灾如打仗，战场人员特别容易罹患创伤后应激障碍（PTSD），表现为亢奋、易怒、失去现实感和方向感、困惑、自责等等。PTSD可以造成高风险的、长期的心理障碍。这些身处旋涡中心的人，应优先得到心理辅导。在危险环境下连轴转，心理压力累积，却没有时间和空间处理情绪需求，这是很危险的。比如说一线医护人员感到疲劳、忧虑自己和家人健康、愧疚于生命离去，愤怒于不公待遇，这些危险毒素叠加起来，无法释放，可能会让人崩溃。

此外，那些身处疫区以外的湖北人，很多人正经历着来自社会的各种压力，心理创伤难以平复；疫区内的民众，一些人被淹没在负面信息中，被恐慌感压倒，担心自己和家人染病，焦虑无法克服，情绪过度紧绷，又无能为力；特别关注和同情疫区的旁观者也是心理敏感人群，表现出压力应激反应，一些人觉得失去了生活的方向感，失去了社交欲望，感到抑郁，甚至有失眠、恶心、头痛等身体症状。

以上种种应高度重视，尽早干预。心理负面情绪是人的本能，有积极的一面，比如面对突如其来的灾难，焦虑让人集中精力，高效应对逆境，共情可以凝聚集体共同渡过难关。然而，持续的负面情绪不能解决问题，反而摧毁健康。

避免不由自主地被负面情绪控制，应积极调适生活，如安排规划日常行为，增加体力锻炼等等。适时寻求心理援助也很必要。一些人讳疾忌医，不愿意看心理医生。实际上心理危机干预不同于心理医生咨询，是应急性的，可避免严重心理伤害，让情绪稳定和改善。

社会管理方面，应依靠专业的心理工作者应对灾害。一是要给特殊人群提供及时的心理辅导和治疗；二是应畅通心理援助渠道，鼓励群众接受心理辅导。还可通过各种文艺活动、群体仪式来纾解社会紧张心理。

守望相助是社会全体的责任。疫情当前，心理工作十分重要，不能只交给心理工作者去做。人人都有义务为同伴提供心理支持。全社会的共情与陪伴，将治疗一颗颗受伤的心。