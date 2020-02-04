10天建成火神山医院彰显“中国力量”

经火速建设，2月2日，备受瞩目的武汉火神山医院顺利完工并交付使用。1400名医护人员于2月3日起承担这座新型冠状病毒感染肺炎专科医院的救治任务。

这座被赋予神圣使命的医院拔地而起、投入使用，让世界惊奇、让中国振奋，彰显坚不可摧的中国力量。

“中国力量”凸显制度优势。面对时间紧、任务重等诸多难题，在党中央的坚强领导下，无论中央还是地方、国企还是民企、社会还是个人都置身于国家的大格局中，共克时艰，风雨同舟，同心合力，不到10天就建成一座医院。

“众人拾柴火焰高”。这一奇迹的创造，有中国特色社会主义制度的强力支撑，是我们的党总揽全局、协调各方的生动体现，是“四个自信”中制度优势的有力诠释。

“中国力量”背后有科技支撑。短时间内高质量完成一座医院的建设，仅靠“刀耕火种”不可能，这离不开科技力量的支撑。近年来，国家持续加大对科技的投入，产生了很好的效果，一大批高精尖、实用的科技成果在各行各业发挥着重要作用。在火神山医院的建设过程中，各种科技手段迅速集结，于各个领域大显身手，大大提升速度，稳稳保证质量，成为医院“火速”上马，“神速”完工背后一支强大的“奇兵”，也是火神山医院今后快速运行的“骑兵”。

“中国力量”坚定了信心和决心。目前疫情正处于胶着状态，既有好消息，也有些隐忧。关键时刻，信心和决心异常重要。医院建成使用，1400名医护人员，1000张床位，为患者带去了希望，更振奋了人心。

对内，起到了进一步稳定民心的作用，让全国人民团结一致、同舟共济，拧成一股绳应对疫情。对外，让国际社会看到我国遏制疫情的坚定与坚决。正如世界卫生组织总干事谭德赛近日在日内瓦举行的发布会上所言：“也许你正在关注的是中国将在10天之内建成的一家大医院，但这不是他们正在采取措施的唯一目标，我相信这些措施将扭转（疫情）趋势。”

习近平总书记指出，中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。全党必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。在走向伟大复兴过程中，所有的泪水与欢喜，逆境与坦途、苦难与辉煌都将凝聚成暖流，不断为“中国力量”增添新的耐力与定力，成为中华民族伟大复兴的不竭精神动力。