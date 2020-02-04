病毒肆虐勿减肥，防长胖应少吃油腻零食

最近大家都高度关注新型冠状病毒，甚至出现了焦虑和紧张情绪，有的不敢出门购买食物，有的半夜还刷新闻睡不着觉，有的因为不能回家团聚三餐总是凑合……这其实是很让人担心的。越是在这种特殊情况下，我们越要注意饮食营养，身体才能保持良好抗病力，才能确保平安健康。

停止严苛的节食减肥，防长胖应少吃油腻零食

这次因为新型冠状病毒而最终不治的人当中，以老年人居多，说明身体的抵抗力对能否康复起到了关键作用。此前已有很多女性朋友们体验过，在节食减肥过程中，极易出现营养不良。这时不仅体力低下，而且抗病力也明显削弱。比如说，患感冒的次数增加，感冒之后的康复时间延长，各种炎症的康复时间也延长。

所以，建议女性朋友们在目前这个特殊时期不要再严苛自己节食减肥啦。吃得太少，营养不良，身体连维护机体正常运作都有困难，对抵抗感染性疾病更为不利。和生命安全相比，体重暂时多两三斤又有多大事儿呢？尽情宅在家里，快乐享用美食吧。只要是有营养的，鱼肉蛋奶也好，果蔬坚果也好，杂粮薯类也好，就和自己的身体和解，大胆吃吧。

当然，每天宅着不动，大吃大喝，也不利于健康。正确的防长胖方式是注意少吃油腻食物和零食甜食，饭后做做运动。即便不能去健身房，还可以在屋里跳跳操、做瑜伽、做广播操，哪怕看电视时原地跑也行啊。

精神焦虑压力大，营养素供应也要加量

人体在紧张焦虑的时候，对各方面营养的需要比状态轻松的时候大。首先，能量供应不能太少。因为人体应激时基础代谢率上升，消耗能量增大，决不能轻易搞“过午不食”、饥饿减肥之类的做法。

由于压力状态下蛋白质分解增加，尿氮排出量上升，所以饮食中绝对不能缺乏蛋白质。好几天甚至更久时间只吃水果代餐、长期晚餐不吃之类的做法会降低蛋白质摄入量，是不利于压力应对的。

压力还会使各种维生素消耗量增大，特别是维生素C、辅酶A、泛酸和多种B族维生素。故而，压力期间最好能够增加多种水溶性维生素的供应量，增加蔬菜的供应，把一部分精米白面换成全谷杂粮。

压力状态还会使矿物质流失增加，尿钙排出增加。特别是在钙镁元素缺乏的情况下，身体神经兴奋性上升，更会加剧紧张情绪。因此，增加富含钙镁的绿叶蔬菜，增加镁含量高的豆类食物，适当增加酸奶等富钙食物，都会有所帮助。

压力状态也会引起炎症反应上升，身体自由基产生增加，故而需要供应更多的抗氧化物质。颜色深浓的蔬菜、水果、豆类等，都是抗氧化物质的来源。

在防疫期间，人们不敢出门买菜，天天吃精白主食加上加工肉类，既不利于防疫，也不利于防肥。在应激反应时，多种维生素的消耗量增加，抗氧化物质也需要增加供应，所以蔬菜水果一定要吃够膳食指南的推荐量。一定要保证每天300-500克蔬菜，哪怕白菜萝卜也比不吃好。有绿叶菜、橙黄色菜最好，其中的胡萝卜素能转化为维生素A，而维生素A对保持呼吸道粘膜的健康是必须的。

虽然从果蔬中摄入维生素C是最好的，但如果确实蔬果暂时供应不足，服用维生素C（或复合维生素）也可，每天吃两三粒维C就行。如果已经存在维生素C缺乏或有身体感染，需要适当加量，但建议不超过每天1000毫克。