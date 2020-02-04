福建：严把“小三通”防疫关

搭载十余名旅客的“安麟6号”轮2月2日驶离福州市马尾琅岐对台客运码头，向马祖驶去。据相关人士介绍，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，目前马尾—马祖航线每日客运量为三四十人次，大部分为返台商务人员和出境的外籍转签人员。

在马尾琅岐对台客运码头，客运员、保洁员、安保人员、关检人员等均戴上医用口罩，做好个人防护。

“我们加大了保洁力度，对旅客易接触部位加大消杀力度，通关期间加大新风系统、排气系统的排风量。”该码头工作人员说。

在人员出入管理方面，马尾琅岐对台客运码头设置了3道检疫防线。

第一道在进岛处，所有进入琅岐岛车辆由马尾区设立的综合检查站对车上人员逐一进行体温监测。

第二道在客运站大门处，非旅客人员一律不准入内，初步排查进入客运站人员的体温，发现异常立即上报并将其稳控在广场隔离区域；及时做好旅客《健康申明卡》等信息的问询登记工作。

第三道在客运站联检大厅，配有红外体温探测仪、负压隔离室等设备设施。

此外，该客运站通关检验检疫处有1名医生在岗，现场采取“团进团出”模式，即通关从第一名旅客开始到最后一名旅客结束，所有人员团进团出，发现异常，及时全团处置。

此间航运公司亦提醒道，目前航线乘客较少，船上乘客可不用对号入坐，可分散乘船，减少人员聚集。

自当日起，福州马尾—马祖、福州连江黄岐—马祖航线均由每日4个航班，临时调整为每日2个航班。而2月1日起，厦门-金门客运航线由每日36个航班调整为每日8个航班，泉州-金门客运航线由每日6个航班调整为每日2个航班。

厦金航线是两岸人员交流交往的重要通道。为做好“外防输入，内防扩散”，厦门五通码头坚持每天对服务场所消毒通风，目前仅保留地下车库及地面2个旅客通道，严格要求每一名进站旅客和工作人员佩戴口罩并进行测温；客运船舶及船员也已采取严格的防控措施。

目前，福建6个对台水路客运站均已配备测温设备，对进出境人员监测体温；设立留验室，落实卫生健康专业技术人员入驻，把好水路运输入闽关，做好节后返程疫情防控。据福建省交通运输厅统计，2月1日，闽台4条“小三通”航线共运送旅客996人次。