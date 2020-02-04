医院病房内，军队医务工作者正在紧张调试各种医疗设备。

2月3日上午11时许，本报记者走进武汉火神山医院，这是一所专门收治新型冠状病毒感染的肺炎患者的专科医院。

记者首先来到医院双层病房楼区。这一区域共4栋双层病房楼，设有200间病房和392张病床。在1号病房楼2层，病区按“医护通道、病房、病人通道”排列，被分为两区三通道。据现场施工人员介绍，每个大病房都由左右两间小病房组成，每个小病房放置2张床位。大病房中间设置有缓冲区，放置有推车、医废回收桶、紫外线杀菌器和洗手台等物品，洗手台上贴着“六步洗手法”示意图。

在病房里，记者见到有不少军队医务工作者正在紧张调试各种医疗设备。这些设备包括输液泵、心电监护仪、功能带（包含连接输液泵、心电监护、紧急呼叫器、供氧口、吸引器等）和紫外线杀菌灯，还有病人专用的洗漱间和电视机。

中建三局火神山项目部参建人员孙燕芳介绍，为保证病房密闭性，房间缝隙都被泡沫胶封堵上，并建有两条通风管道。一条将室外干净空气送到病房；另一条将病房内空气抽出，经过消毒、过滤等处理后外排。房间都设有传递窗，进一步保证密闭性和隔离效果。

资料显示，医院占地面积约5万平方米，总建筑面积3.39万平方米，病床数1000张，开设重症监护病区、重症病区、普通病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室，主要用于救治确诊患者。

项目由中建三局主承建，武汉建工、武汉航发、汉阳市政等单位参建。项目自1月25日正式开工至今，7000余名建设者鏖战，与疫情竞速。