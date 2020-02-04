疫情防控，健康素养别掉队

传染病疫情的到来，不会阵前挑衅，不会等待防护做好了才出击。病毒不是宋襄公，它只会潜行待机，抓住人类的破绽，或者利用人类的麻痹大意，毫不留情地侵犯健康、夺走生命。

这次新型冠状病毒感染的肺炎疫情就是如此。它的到来，也在促使人们警醒，对当前的生存意识、道德意识、规则意识、公共意识，都要再思考。

记得SARS肆虐的时候，有人高喊：“要有一颗公德心！”这话同样适用于今。抗击疫情的斗争，形同对人们生活方式的一场洗礼，暴露出我们生活方式的陋习，以及健康素养的缺失。

17年前吃野味吃出了SARS，但一些人仍然不改，直到今天仍有人乐此不疲。此外还有：吃毛蚶造成甲型肝炎流行，吃蝗虫、甲壳虫导致严重过敏，喝蛇血进补结果补出了鞭节蛇虫病……

这是饮食上的陋习，此外还有道德、行为方面的缺失，也在给传染病疫情的肆虐打开方便之门。

疫情怎么蔓延？三个途径：零号病人的出现，并造成第一批密切接触者感染；人与人之间的直接接触和间接接触；通过特殊渠道，比如排污系统、环境污染。

今天，人们已经具备了应对传染病的隔离意识。春节期间，笔者的亲戚朋友都主动地停止串门；晚辈给长辈送些蔬菜、瓜果，也是带着口罩放在门口就走。但是仍有一些人不自觉。媒体报道有聚餐家庭好几人被感染。还有，一听说双黄连或能抑制病毒，就拥挤到药店门口抢购，也不怕交叉感染了。足见全民健康素养的提升，还有很多路要走。

如今医学科技发展日新月异，这是有目共睹的。此次疫情刚开始蔓延没多久，我们的科研团队1月7日就从样本中分离出新型冠状病毒并检测出病毒全基因组序列，马上进入了攻关研发疫苗阶段。这在过去根本不可想象。

但这种技术上的进步，不能从根本上缓解病毒的威胁。道高一尺魔高一丈，传染病的威胁没有随着发达的医学、生命科学技术而销声匿迹，反而变本加厉，更加复杂，更加狡猾。光流感病毒，上次是H5N1，下次是H7N9，再下次呢？

勤洗手勤换衣、不随地吐痰、明确群己界限、破除生活陋习……千万不能忽视这种非物质的健康基础设施建设，需要长期信守、长期建设。我们肯定能打赢当前的疫情防控阻击战，但接下来还要打赢的，是一场破除陋习、提升健康素养的全民战役，不可不察。