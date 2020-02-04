遵守法定义务

传染病防治法——接受预防、控制措施，如实提供有关情况

发现传染病病人或者疑似传染病病人及时报告

突发事件应对法——服从指挥和安排，配合应急处置措施，积极参加应急救援工作，协助维护社会秩序

不得拒绝配合隔离治疗

传染病防治法——拒绝配合隔离治疗，可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施

国境卫生检疫法实施细则——出入境人员拒绝接受检疫，处以警告或者100元以上5000元以下的罚款

突发事件应对法——妨害防控 构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚。根据刑法，以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金

刑法——引起传播或引起传播严重危险 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

不得造谣传谣

刑法——严重扰乱社会秩序的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑

突发事件应对法——造成严重后果的，依法暂停其业务活动或者吊销其执业许可证；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚

不得“发国难财”

价格法——对经营者捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的行为，价格法规定，责令改正，没收违法所得，可并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照

保障人员物资供应

传染病防治法——国务院有权在全国范围或者跨省、自治区、直辖市范围内，县级以上地方人民政府有权在本行政区域内紧急调集人员或者调用储备物资，临时征用房屋、交通工具以及相关设施、设备

突发事件应对法——履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府，应当组织协调运输经营单位，优先运送处置突发事件所需物资、设备、工具、应急救援人员和受到突发事件危害的人员

传染病防治法——药品和医疗器械生产、供应单位应当及时生产、供应防治传染病的药品和医疗器械。铁路、交通、民用航空经营单位必须优先运送处理传染病疫情的人员以及防治传染病的药品和医疗器械。县级以上人民政府有关部门应当做好组织协调工作