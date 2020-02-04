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杭州全市门诊部、诊所将一律暂停诊疗活动

2020年02月04日08:23 来源：中国新闻网

3日，在杭州市新型肺炎疫情防控工作第八次新闻发布会上，杭州市卫生健康委副主任应旭旻针对重要举措作出预告，即在杭州疫情防控措施正式解除之前，该市的门诊部、诊所(含中医、中西医结合)一律不得开展诊疗活动；市区医疗机构将暂停择期手术以及口腔、耳鼻喉科、眼科等门诊服务。

据了解，2020年2月2日0-24时，杭州全市新增报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例8例，无新增重症病例。截至2月2日24时，杭州全市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例118例。除现有的10例重症外，其余病例病情均稳定。

杭州市新型肺炎疫情防控工作第八次新闻发布会现场。 钱晨菲 摄

应旭旻表示，为有力有效有序做好杭州市医疗机构疫情防控期间的疾病诊疗工作，减少人员聚集和院内交叉感染机会，结合有关规定，该委制定了相关措施，即将下发到杭州各区、县(市)卫生健康局、直属(市管)医院。

杭州市卫生健康委副主任应旭旻。 钱晨菲 摄

相关措施包括在杭州疫情防控措施正式解除之前，该市的门诊部、诊所(含中医、中西医结合)一律不得开展诊疗活动；市区医疗机构将暂停择期手术以及口腔、耳鼻喉科、眼科等门诊服务；部分医疗机构将开设独立诊区，专门接诊因其它疾病就诊的居家隔离和集中医学观察的患者。

“请广大市民朋友理解和配合，及时关注各医疗机构官方网站、微信等公开渠道发布的相关信息，有序就医。同时，欢迎通过‘浙江省互联网医院平台’线上咨询问诊。”应旭旻说。(张煜欢 钱晨菲)

(责编：许心怡、崔元苑)


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