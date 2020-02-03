日记选登：一个中化人在火神山的3天

中化石油销售一名普通员工，在建筑工地送油的忙碌间歇记录下最真实的工作场景，也见证了抗疫力量的凝聚。

日记的主人叫吴永强，24岁，老家在江苏扬州，2019年7月大学毕业后加入中化集团下属中化石油销售所属企业湖北石油，9月起任职中化石油武汉军山加油站员工至今。

1月30日，年初六

今天一早到油站后，听到了一个让我难以置信的消息——我们要送油到火神山医院建设现场支援。

自从武汉“封城”，我们就轮流坚守在油站。前几天一看到火神山医院建设车辆来加油，我特别想和司机聊上几句，问问进展，但碍于疫情之下要和顾客保持安全距离的要求，我总是话到嘴边又咽了下去。

我们希望医院早点建成，让更多病患住进去、病早点好。

这个消息太振奋了，我一定要争取机会一同前去！

一开始，油站会计王莎姐忙着协调制作横幅，便于“通关”，宋雨经理与油库联系油罐车的事，他们都顾不上搭理我，说我还小，来油站时间短，怕去了现场遇到问题无法妥善解决。

但是，我从到油站就一直跟着老员工学习，陈经理（注：武汉军山加油站经理陈和平）来了之后我就跟着他学，加油、卸油、安全等业务早就熟了啊，再说经理也去，他有啥不放心的。

看我急了，经理才说出自己的担心，那边人多、事情多、风险大，怕我是江苏人，一旦有危险无法向家人交代。我一听这话也急了，我还是预备党员呢，现在正是需要我的时候，我必须上。

我平时不大爱说话，更不像他们似的，大嗓门，我这一急，真是管用，经理同意了！

经过紧张的准备工作，下午1点，我们随着加满10000

升柴油的油罐车驶离油站，前往24公里外的火神山医院建设现场。

一路上，油站员工朱银环让其老公开着自家车，给油罐车带路。

整整三个小时，我们通过了两道关卡，由于现场施工车辆及各单位工作人员车辆较多，冯海亮经理出示通行证并与关卡工作人员沟通之后，才得以通行。

下午4点半，我们终于到了火神山医院建设现场。

进入施工附近的路段时，整条公路布满了现场施工车辆，行进速度非常缓慢。冯海亮经理、王莎姐和我下车步行前往中建三局施工现场，与中建三局负责人进行短暂交谈后，油罐车到达。

紧张的加油工作马上开始，我们主要向发电机供油，保证主要设备不缺油。

由于工地地面泥泞，每个人的鞋子、衣服都粘满了泥，但我内心的激动仍旧难以平复。

现场机械的轰鸣声一直在耳边，晚上7点，当天供油工作结束。

我们一行人开始返程，回到油站后，和其他员工一起吃了水煮挂面，我这才有饿的感觉。中午饭好像在车里吃了点饼干，几乎没有什么印象，那时满脑子只想着赶紧到现场。

相信，明天还会是忙碌的一天。

1月29日，年初五

早上起来，天气很好，天空很蓝，油站里安静得很，周围也安静得很。

我有点恍惚，觉得就像以前一样，没有什么差别。

陈经理电话打来，说他马上到油站，我们一会儿就出发。

是的，现在是疫情严峻的时候，我们要去的是火神山医院建设现场。

见到陈经理，他给我带了家里做的热干面，让我快点吃。

一路上，陈经理开始给我讲明今天的主要工作，说武汉建工给他打了电话，有给发电机供油的需求，我们到了就先给发电机加油。

和昨天一样，现场施工车辆特别多，我们在外围等待了两个多小时，才得以进入。

我们先是给武汉建工的两部发电机加油，大概花了2个小时。

加油的时候，我就默默地看着那条连接油罐车和发电机的油枪管线。

陈经理看我在发呆，猛然拍了我肩膀一下，“专心点，带你来可不是让你发呆的”。

抬头看到陈经理在笑，我也笑了。

之后，我们又为中建三局浇筑地面的混凝土浇筑车、混凝土泵车、挖掘机等加油。

其间，我和一位司机闲聊了几句，他是从安徽蚌埠来的。

这位老哥说，这个时候谁不怕？但是节骨眼上就得顶上去。

看着他疲惫的样子，我有点心疼，想说几句鼓励的话，但话就憋在嗓子眼里，说不出来。

有了第一天的经验，今天加油顺利一些。但晚上回到油站，也已经8点了。

陈经理照旧嘱咐我，不要偷懒，记得换衣服消毒，口罩要处理一下再扔掉，好好洗个澡。

这一天，少了激动，少了烦躁，心静了一些。

1月30日，年初六

和昨天一样，一大早，陈经理接到了中建三局与武汉建工需要用油的消息，我俩一同前往“火神山”，那个寄托着生的希望的地方。

出发前，陈经理上车后又下了车，叮嘱当班员工朱银环、屈梅，“我不在站里，你们一定要做好防护，千万不要掉以轻心，消毒要做，口罩要戴，记得通风，少和顾客交谈”。

陈经理就是这样，年纪不大却有点絮叨，说得屈梅连连说“记住了，记住了”。

我在车上看着，听着，笑出了声。

陈经理狠狠瞪了我一眼，笑什么，不都是为了你们好！

一路上，陈经理说话少，我话也不多。

今天，虽然现场依然很堵，但好在各个单位听说是运油的车辆都会直接放行，我们顺利进场。

中建三局的施工地面上稀泥很多，出发时走得急，我忘记带雨靴，导致鞋子和裤腿上全是泥。

这一天，一会儿施工车辆陷入泥坑堵住道路，一会儿油罐车打滑无法开出施工区域，状况百出。

但是最终，我们将中建三局的吊车、武汉建工的发电机和吊车都加满了油，给它们喂得足足的、饱饱的。

由于加油需要，这几天我们转换了多个区域。

前天我们到火神山医院的时候，各个施工单位还未开始浇筑水泥地面，今天就已经开始做地面上的一些吊装了。

这就是中国速度吧！

建筑工地上车辆很多，但是一些区域的建筑材料无法用车辆运输，很多工人手搬肩扛、吊车接力，办法总是比困难多。

晚上回到油站，我想起来这几天怕家人担心只是临睡前微信语音报个平安，好几天没和父亲视频了，就拨了视频电话。

视频中，看到父亲担心的样子，我没忍住，说我这几天在火神山医院加油，防护都是最完善的。

父亲明显慌了，眼眶也湿了，“谁让你去湖北上学的，谁让你留在武汉的”，我就看着父亲傻笑。

视频电话结束后，我一会儿接个姑妈电话，一会儿接个舅舅电话，消停不得。大家都嘱咐我，一定做好防护，一定要好好的。

回想这三天，其实我没做什么，和在站里加油差不多，就是换个地方，但又像做了一场梦。

和大家一样，我希望疫情早点过去，大家的日子都踏踏实实的，平平安安的。

火神山加油！武汉加油！中国加油！