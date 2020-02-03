疫情面前，众志成城！恒洁卫浴火速驰援武汉火神山医院

疫情就是命令，支援就是责任！

新型冠状病毒疫情攻坚已经进入了最关键的时刻，举国上下心系湖北，共克时艰。在武汉，一座崭新的“小汤山”——武汉火神山医院正在拔地而起，无数建筑工人和前线的医护人员一起奋战，争分夺秒筑建起一道道抗击病魔的医护城墙。

一起奋斗在前线的“春节逆行者们”还有火神山医院的卫浴设施援建者们，对抗疫情，无论是广大的医护人员还是患者，都需要有绿色、健康的卫浴产品。

1月27日下午，载有恒洁坐便器、洗脸盆、淋浴花洒、龙头的恒洁卫浴＆京东物流支援武汉火神山医院物资专车正式发运，恒洁集团与全国人民一起，全力支持武汉打赢这场没有硝烟的战役！

武汉火神山医院工程项目时间紧、任务重，因此，在全力支援火神山医院所需卫浴产品之外，响应火神山医院建设方——中建三局集团有限公司的需求，恒洁集团武汉运营中心成立了一支安装服务技师组成的特别保障队伍，随时候命奔赴现场，以不计报酬，不计安危的态度，确保火神山医院卫浴设施安装任务的顺利完成。

驰援武汉火神山医院，十万火急，恒洁与京东等合作伙伴，从筹措到启程，再到装卸、安装，全程展现出卫浴人急疫情所急的恒洁速度：

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1月27日上午，恒洁与京东物流取得联系，筹措发运卫浴援建物资；

1月27日下午，装有坐便器、洗脸盆、淋浴花洒、龙头等卫浴建材的恒洁卫浴＆京东物流支援武汉火神山医院物资专车正式发运；

1月30日中午，恒洁卫浴＆京东物流支援武汉火神山医院物资专车，抵达在建的武汉火神山医院项目工地。

1月30日始，卫浴物资装卸、安装工作随即如火如荼展开……

疫情就是命令，现场就是战场。

虽然面对工期短、任务重、多工种配合等项目难点和疫情压力，但由恒洁安装服务技师组成的特别保障队伍，在接到任务后，全部集结到位。整个团队斗志高，士气足，连夜为火神山医院项目展开卫浴设施的搬卸、安装服务，人人争相为火神山医院建设贡献出自己的最大力量。

在这场争分夺秒的战役中，安装等各项工作都在高速有序进行，信心，写在服务技师们眼上，而力量，就蕴含在全力以赴的双手中。大家只有一个信念，与时间赛跑，一定要在确保安装质量的同时，第一时间按照进度把援建的卫浴物资顺利安装到位。尽管现场环境湿冷又同时面临正处于高峰期的疫情的威胁，但疫情肆虐压不跨他们的意志，任务繁重压不弯他们的脊梁，他们用行动向关注武汉疫情的全国人民证明，恒洁卫浴物资将与武汉火神山医院的医疗救护人员共同奋战在守护健康的最前线，而与时间赛跑，与疫情交锋的恒洁人，坚决助力打赢这场没有硝烟的疫情防控阻击战。

致敬所有在此次疫情阻击战中各行各业的逆行者们，恒洁也将全力以赴，支持武汉人民做好关键时期的卫浴生活保障，履行领军卫浴企业的社会责任！

武汉加油，中国加油！