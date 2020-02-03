专家：常规到医院看病是安全的 一般不会被传染

人民网北京2月3日电 （李轶群）疫情期间，一些有慢性病或精神障碍的患者需要定期去医院进行复查和拿药，有的患者一想到去医院就会觉得非常焦虑。面对这些人群，应该如何来缓解他们的心理压力呢？3日，在国家卫生健康委召开的新闻发布会上，北京回龙观医院党委书记杨甫德对此回应称，常规到医院看病是安全的，一般不会被传染。

杨甫德表示，有慢性病的患者，需要规律服用治疗药物，不要自己擅自调整用药，以免病情波动或反复；

杨甫德指出，到医院取药是安全的。一方面，做好自身防护，戴好口罩，保持手清洁；另一方面，各医疗机构都在按照要求严格落实传染病防控措施，比如北京市要求门诊患者在进入诊室前需要检测2次体温，以便第一时间筛出疑似人群；同时医院设有专门的发热门诊，与普通的诊疗区域是分开的。所以，常规到医院看病是安全的，一般不会被传染。

杨甫德强调，如果病情有波动的话，还是建议在做好自我防护的基础上，及时到医院就医。