学知识、赢红包! 快来参加“人民战疫总动员”答题游戏

关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情，你了解多少？你是这场“战疫”的合格战士吗？现在，通过一款小游戏，你就能自测一下自己是“战疫”“战士”第几级。日前，人民网人民好医生APP联合波克城市共同推出“人民战疫总动员”科普知识答题小游戏，旨在通过答题的方式，宣传正确的防疫知识，并缓解公众过于紧张的心理，帮助大众科学对待疫情。

“人民战疫总动员”游戏将防疫知识设置成趣味闯关问题，玩家在“闯关”的同时，学习科学、正确的防疫知识。该游戏以轻松活泼的方式“走”到群众身边，寓教于乐，让“宅”在家中的人们通过游戏来缓解心理压力，树立信心，积极面对疫情防控。

为鼓励大家积极主动学习防疫知识，“人民战疫总动员”游戏上线了红包功能，连续答对12道题，将有机会随机获得红包奖励，红包以现金的方式，直接发到获奖者的微信账号上。

众志成城，科学防控。快来接受挑战吧！转发邀请更多人参与！

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