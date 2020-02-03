战“疫魔”，有我农村“娘子军”

在河南省西平县宋集镇三王村防疫卡点，鲜红的党旗下，几个穿着红马甲的“娘子军”正在给群众测体温。这群“铁娘子”在第一书记张明霞的带领下，蹲点值勤，严防死守，坚守在群防群控工作一线。

在她们中，刘淑芳的大儿子7岁，小儿子才4岁，公公年迈，没有婆婆帮忙照顾孩子，可刘淑芳依然坚持每天值班12个小时。她的工作也得到了丈夫的支持，“家里由我来照顾，你一定帮咱村的老百姓守好门啊。”

党员刘俊叶这几天一直带病值班，入党积极分子李璐的两个孩子也丢给了丈夫照顾：“我是一位妈妈，更是一名党员，要坚守自己的岗位，给群众和孩子创造一个舒适安全的环境。”

“全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。”这是习近平总书记的重要指示，危难时刻，无数农村女党员践初心，勇担当，积极响应党的号召，以巾帼不让须眉的气概，严格落实各项防控措施，确保打赢疫情防控攻坚战。

西平县宋集村的一所超市里，村支部书记刘香莲正带领全村妇女党员和巾帼志愿者进行防疫宣传，嘱咐群众戴好口罩，做好防护措施，叮嘱大家若无要紧事尽量不要外出，家中有从武汉及周边地区回来的村民，请及时和她联系，并要做好自我隔离。很少有人知道，刘香莲93岁的公爹正在住院，丈夫患脑出血8年，去年又得了心脏动脉夹层需要人照顾，已经连续三个晚上，丈夫的血压高压都在270，刘香莲却什么都没说，匆忙回家照顾完丈夫又赶回卡点值班。

在西平县各个乡镇各个村，都有这样的女党员干部，她们舍小家为大家，立誓以最严作风，最严要求，打赢这场疫情防控攻坚战。

“党有号召，妇联有行动”。在这场不见硝烟的战役中，陈老庄村妇联执委在妇联主席陈春荣的带领下，放弃春节休息时间，不顾个人安危，积极配合村“两委”工作。她们没有防护服，只有一只普通的口罩，更没有一分钱报酬，默默无闻地投身到此次疫情防控中，以实际行动践行初心，担当使命。

一个装满消毒水的喷雾器足足有35斤，共产党员、人和乡谢老庄村妇联主席王俊花一背就是半天。在疫情防控第一线，她每天入户两次为武汉返乡人员家中消毒，并嘱咐其家人要自我隔离。

像张明霞、刘香莲、陈春荣、王俊花这样的农村女党员还有很多很多。疫情防控阻击战打响以来，她们佩戴党徽、亮明身份、斗志昂扬，充分发挥先锋模范作用，在抗击疫情的战场上，带头冲在一线，让共产党员的“红色”旗帜在这场战“疫”中高高飘扬。（记者 苏建军）