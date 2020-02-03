筑起抗击疫情“心”防线 各级妇联组织有针对性开展心理疏导服务

科学防控疫情，需要早发现早隔离早治疗，也需要积极开展心理危机干预工作，安人心、暖人心。连日来，各地妇联组织积极对抗疫情，主动协调社会力量，针对一线医护人员、社区家庭加强心理疏导，为广大妇女儿童和家庭筑起一道“心”防线，为打赢疫情防控阻击战贡献巾帼力量。

1月26日，《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则的通知》下发后，武汉市东西湖区妇联积极行动，当天即联合东西湖区予童社会工作服务中心和武汉雅心心灵回归团队，开通了覆盖全区的12条“抗疫心理援助”热线。

目前武汉市妇联已成立“疫情防控心理专家志愿服务团”。市妇联“莲姐工作室”300余名心理专家随时为有需求的妇女群众提供服务。同时，武汉市妇联还面向全市招募心理志愿者，协助妇联在全市开展线上防疫宣传、心理疏导等公益活动。武昌区、江汉区、蔡甸区、黄陂区、江夏区等中心城区和远城区妇联均已组建“疫情防控心理专家志愿服务团”，依托覆盖武昌三镇的“家事调解站”、社区“微邻里”等平台，对辖区居民特别是妇女姐妹开展线上心理疏导服务。“隔离绝不会隔离爱。妇联组织一定会和姐妹们一起，共渡难关，打赢这场战役。”武汉市妇联主席叶文静说。

北京市各级妇联组织在做好属地防控工作的同时，瞄准心理健康疏导等广大妇女所急所需，主动作为，积极服务。北京市妇联12338热线在为群众提供既有法律维权和心理咨询服务的基础上，开通心理危机干预援助热线，在疫情期间全天候为全市广大妇女和家庭提供专业的心理危机干预服务。市妇联12338热线合作机构、北京晨帆心理咨询中心负责人还向即将上线做心理危机干预服务的咨询师提供专业技能岗前网课培训，课程同步向各省区市妇联系统开放。同时，市妇联还邀请心理专家研究编制出“Let’s START五步法”，引导广大妇女和家庭成员从“停下来、稳回来、动起来、松开来、说出来”等五方面来调整非常时期累积的负面情绪。

辽宁各级妇联组织依托妇联系统和社会力量，请心理专家“组团”为市民减压。朝阳市妇联依托长期从事公益心理辅导、家庭教育工作经验丰富的专业心理咨询机构，迅速成立了市妇联疫情心理辅导志愿服务队伍，面向全市急需心理疏导、心理支持的群众开通心理辅导热线；北票市妇联邀请资深心理咨询师，成立了巾帼在线网上心理咨询群；抚顺市妇联组织了由家教讲师团成员、心理咨询师、警察等组成的“疫情防控心理疏导志愿服务队”，制作了音频课件，通过各级妇联微信工作群等为广大妇女和家庭成员提供线上心理疏导和咨询；鞍山市巾帼学堂开通网络课堂，邀请心理专家以视频授课的形式教授心理防护知识；大连市妇联通过购买“妇女法律维权及婚姻指导服务项目”，组织专业律师和心理咨询师为妇女提供法律和心理咨询服务。

江苏省妇联在原有的12338维权服务热线中增设新功能，主动对接有200余名国家级心理咨询师的“五月吾悦”心理咨询团队，为广大妇女儿童提供及时的心理咨询服务，更好疏导因疫情产生的不良情绪。针对青少年群体的心理健康，省妇联还邀请家庭教育专家开设防控疫情家庭教育系列微课。第一讲中，家教专家殷飞在线提醒广大家长，要关注孩子们的身心健康，确保他们不受病毒感染，确保孩子心理协调，平稳应对。殷飞说，促进孩子身心健康最好的方式是让孩子的生活回归常态，帮助孩子保持心理健康的方式是让孩子参与防控疫情的战斗，并由此提出让孩子成为家庭监督员。微课中，孩子们边听课边参与线上接力，积极分享与家人互动的“宅”生活细节。

为做好心理防“疫”工作，山东威海市文登区妇联发起“点亮心灯 共抗疫情”心理咨询公益行动，开通热线电话，免费提供心理咨询服务。文登心理援助队伍采取自愿报名、统一筛选方式，文登区妇联择优选出“幸福护航”婚姻家庭辅导中心的7名政治过硬、专业突出、经验丰富的心理咨询师志愿者组成团队，提供专业服务。济宁金乡县妇联联合县婚姻家庭辅导中心志愿者团队，动员有心理咨询专业资质的志愿者为需要心理支持的群众提供心理疏导服务。无棣县妇联、县婚姻家庭辅导中心紧急筹备开通了“爱传棣”心理支持热线，在疫情期间面向全县一线工作人员及其家属好友，社区低保、独居老人，残疾人等困难群体以及急需心理疏导的市民提供服务。

河北省妇联12338妇女维权服务热线每天24小时安排专人值守，设有婚姻家庭关系调适、心理咨询和录音解答等多条支线。同时，河北省妇联与河北省心理干预协会还联合打造心理危机干预绿色通道，30位受过危机干预专业训练的心理咨询师通过网络提供一对一服务。省妇联还倡议各地妇联安排有专业背景知识的巾帼志愿者参与心理救助行动。邢台市妇联发起“2020年邢台市应对疫情在线心理援助”志愿者活动后，市女性心理服务协会率先响应，并主动承担起志愿者的审核及岗前培训工作。邢台市巨鹿县妇联第十三届执委、县资深心理咨询师李海霞通过微信一天内便招募了29名心理志愿者，组建了“大麓心理志愿者团队”。目前邢台市妇联已招募38名志愿者。邢台市“抗疫心理援助热线”也已面向全国开通。

宁夏妇联、宁夏妇女儿童维权服务中心联合宁夏蓝怡星健康教育集团、宁夏宁安医院、宁夏和谐婚姻家庭辅导咨询中心、宁夏宁佑律师事务所、宁夏玺信律师事务所紧急筹备开通了“心理·健康·维权”援助热线服务，为全区医护人员、确诊患者及家属、疑似患者、社区（村）工作人员、志愿者、妇女儿童和家庭提供专业的心理健康援助等服务。宁夏妇联还在官方微信公众号“宁夏女儿”上发布了新型冠状病毒感染的肺炎防治心理干预手册，罗列了可能存在心理问题的表现，并针对如何加强心理免疫力、居家或住院隔离时如何稳定心理状态、如何帮助被隔离的亲友做好心理调适、如何判断自己和家人必须寻求心理卫生专业人员帮助等问题提供了具体指导。

为做好疫情相关心理危机干预工作，陕西省妇儿工委办各市幸福导师公众服务平台的专家为辖区内的妇女群众和家庭提供心理援助服务。同时，陕西基层妇联组织也积极参与安抚疏导工作。咸阳市秦都区妇联号召全区妇女姐妹和巾帼志愿者们行动起来，将疫情防控工作落到实处，不仅要关心慰问一线医疗工作者、防疫工作人员，也要关心被隔离人员及其家属、一线医疗工作者家属等。通过电话或微信视频及时了解他们的需求，提供帮助购买生活物资、帮助扔垃圾、心理疏导等贴心服务。

河南各地妇联协调各方力量，为妇女儿童和家庭免费提供远程心理援助服务。1月31日，河南省郑州市航空港区妇联联合郑州市冀羽社会工作服务中心组建新型冠状病毒感染的肺炎疫情心理咨询团队，开通了应急心理疏导公益服务热线，免费提供远程心理援助，疏导不良情绪，及时了解社会认知和社会情绪变化趋势，为疫情防控决策提供参考信息。洛阳市妇联积极协调各方资源，组建心理疏导志愿服务队，开通24小时服务热线。平顶山市妇联联合鹰城心理健康发展中心开通心理服务热线，由专业咨询师轮值。开封市妇联联合开封市心理咨询师协会、卓越心理咨询师团队及社会工作者、健康管理师等志愿者成立了疫情防控期间社会心理服务团队，24小时提供热线服务。

内蒙古自治区通辽市巾帼维权志愿者、巾帼帮帮团、心理学专家主动请缨，通过电话咨询、线上讲座等形式，为疫情一线医护人员和疫情期间受情绪困扰的群众提供心理干预和咨询。市妇联向姐妹们和广大家庭发出公告，承诺不管是患者还是普通群众，如有心理咨询需求，可随时拨打心理援助服务电话，24小时开通服务，春节假期不休息。锡林郭勒盟妇联开展线上心理健康服务，与锡盟心理卫生协会联合成立了由25名心理卫生专家组成的志愿者团队，对医护人员和患者及家属进行心理辅导，随时为群众提供免费的心理咨询服务，并开通线上婚姻家庭纠纷调解平台，与锡盟温馨驿站婚姻家庭建设协会联合开展远程调解服务。

在浙江，杭州市妇联联合第七人民医院开通了心理咨询热线。杭州市拱墅区市民可拨打“爱在有晴天”心理服务团队成员的电话或微信语音，接受一对一服务。在由宁波市北仑区塔峙岙社区党委牵头，社区妇联组建的塔峙大阿嫂志愿服务队参与，湖北地区返甬村民临时组建的“塔峙一家亲”微信群里，心理咨询师“君妈妈”为每位隔离人员建立了个案档案，除不定时推送音频、文章外，还提供在线心理咨询服务，让隔离人员渐渐卸下了心理包袱。台州临海市妇联成立了疫期心理陪伴队，针对隔离家庭每日电话沟通，有效疏导焦虑、恐慌等负面情绪，变“隔离治疗”为“陪伴康复”。

湖南岳阳市妇联充分整合利用社会资源，与岳阳幸福心理研究所、团市委等部门合作，招募了62名志愿者，线上开通了远程心理援助服务，帮助民众疏导情绪，消除焦虑恐慌。

广西壮族自治区妇联联系的社会组织广西婚姻家庭研究会近日与湖北省婚姻家庭研究会携手，通过手机远程对民众进行情绪安抚和心理辅导，目前全区已有28名心理咨询师加入。如电话占线或者非正常工作时期，还可填写预约登记表，之后专业咨询师会主动进行电话回访。桂林市妇联联合桂林市和谐心理教育培训学校于1月28日至2月8日期间开通“心理健康援助公益热线”，以学校的一线心理咨询师团队为技术力量，为需要心理支持的市民提供一对一心理疏导服务。防城港市妇联也于近日联合防城港市心理健康学会开通了“心理健康援助公益热线”，帮助市民纾解心理压力。

为帮助全市广大家庭和群众正视疫情，排解焦虑、恐惧情绪，最大限度减轻疫情所致的心理伤害和冲动行为，1月31日，吉林通化市妇联、通化市妇女儿童心理咨询中心共同推出了疫情防控心理咨询援助热线，安排专业的心理咨询师，每天分3个时段为群众提供心理辅导和帮助，传播心理健康知识和疾病防护知识。吉林市妇联联手吉林市心理学会，面向广大妇女和家庭开展疫情防控解疑释惑和相关心理辅导工作，紧急开通了吉林市抗击疫情市民心理疏导微信群。微信群里，50名来自全国各地的心理专家每天围绕疫情给公众带来的心理困惑和问题在线进行咨询、交流和探讨。目前该群参与人数还在不断上升。

“虽然我们现在更多的时间都在家里，空间上与人的连接减少了，但并不代表我们隔绝了一切联系。鼓励大家在这段特殊的时期，把自己内心的感受、想法说出来，或用艺术的方式表达出来……”当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作处于关键时期，黑龙江省双鸭山市爸妈在线心理咨询中心妇女联合会及双鸭山市心理咨询中心妇女之家发出了抗疫情心理危机干预倡议书。针对因疫情产生的一些紧急情况，急需心理辅导的人群，双鸭山市爸妈在线心理咨询中心妇女联合会及妇女之家成员还组成了专业心理咨询志愿服务队，每天由市心理咨询中心的心理咨询师免费为双鸭山市医务人员、确诊患者、家属等提供一对一线上心理咨询服务。（统稿：张园园 参与采写：强洪 韩亚聪 贾莹莹 茹希佳 姚建 周丽婷 苏建军 党柏峰 王永钦 高峰 贾莹莹 姚改改/邵伟 刘小平 周慧玲 王建芬 李曦）