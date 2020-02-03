轻微发热勿恐慌 自查先看三指标

昨天，广东省政府新闻办第八场疫情防控新闻发布会举行，通报广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关情况。省疫情防控指挥部办公室疫情防控组副组长、省卫生健康委副主任陈祝生表示，广东省疫情防控进入了关键时期。接下来，广东将对入省车辆实行“逢车必查”；粤省事小程序上线个人健康申报模块；做好来粤务工人员、返校学生、老年人群等重点人群防护。

设两千多个联合检疫检查站，对入省车辆实行“逢车必查”

陈祝生说，为有效应对疫情，省委、省政府坚持科学决策，依法防控，坚持“外防输入，内防扩散”工作原则，突出重点，多措并举，疫情防控各项工作有序有力推进。

一是严防输入，把住入口关。全省在“二站一场一码头”和省际高速公路、国道、省道共设置联合检疫检查站两千多个，配备工作人员六万多名，对入省车辆实行“逢车必查”。

二是内防扩散，强化社区排查。重点开展对密切接触者、湖北来粤人员、发热门诊患者等三类重点人群的大检查、大排查和大筛查。对所有密切接触者实施集中隔离医学观察，对可疑暴露者进行跟踪评估并健康告知。同时，广东推动社区（村）建立防控工作组织体系，以基层镇街和村居干部、社区卫生服务中心和家庭医生为主，鼓励居民和志愿者参与。广东在粤省事小程序增加了个人健康申报模块，方便重点人群的健康申报和基层社区的跟踪管理。

三是突出重点，做好重点人群防护。在做好来粤务工人员和返校学生的健康提示和健康管理的同时，密切关注老年人群，加强对城中村、老区老街以及乡镇敬老院等重点场所的社区传播防控工作，此外，针对普通家庭、公共场所、公共交通工具、小学及托幼机构、农贸市场以及医学隔离观察人员等重点场所、重点人群编制了30多个防控工作指引，指导公众和各行各业科学、规范做好疫情防控工作。所有的指引都在省卫生健康委的官网和微信公众号“健康广东”刊发。

如何自查？

南方医科大学南方医院感染内科主任侯金林强调，公众要用科学防控感染病，不要过度恐慌，判断可能是新型冠状病毒感染的肺炎，要看三个指标。

1.流行病学史。即是否近2周内去过湖北武汉或其他有本地病例持续传播的疫区，是否曾接触过以上地区的发热或有呼吸道症状的病人，是否与新型冠状病毒感染者有接触。

2.看症状。新型冠状病毒感染的肺炎以发热、乏力、干咳等为主要表现，少数患者伴有鼻塞、流涕、腹泻等上呼吸道和消化道症状。重症病例多在1周后出现呼吸困难。

3.看体温。体温有异常的，先观察动态变化。轻度升高无症状可以在家观察，体温明显超过38℃并有其他不适症状的，建议先到非定点医院的发热门诊就诊，有进一步症状的，再到定点医院求诊。

专家解惑

消化道传播不是主要传播途径

最新消息指出，病人粪便核酸检测呈阳性，是否意味着可能出现粪口传播？

侯金林表示，毫无疑问，新型冠状病毒主要经呼吸道飞沫传播。目前也存在接触传播的可能性，但这跟皮肤是否有损伤、接触面上病毒的数量等多种因素有关。

有最新研究指出，消化道可能是该病毒潜在感染的途径。侯金林认为这是非常重要的线索，但要谨慎解读。因为这种病人往往是免疫缺损的重症病人，他认为消化道传播并不是最主要的传播途径。

患者痊愈出院后不再是病毒携带者

侯金林表示，新型冠状病毒感染的肺炎没有特效药。目前使用的药物包括指南里的抗艾滋药物克立芝，另外还有中药汤剂等。

他强调，新型冠状病毒感染的肺炎是急性传染病，病程短、起病急，主要靠患者自己免疫力，有自限性。根据治疗SARS和MERS的经验，这些患者符合出院标准，不会变成慢性携带者。继续随访一段时间，如果没有基础病的话就和正常人完全一样。当前治疗主要是对症治疗，并依靠病人自体免疫力，其他还需要更多临床研究进一步认知。（广州日报全媒体记者方晴）