全国铁路所有客站均开展进出站测温
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，随着返程运输的到来，铁路部门进一步加强了返程运输过程中的防控工作。一是加强进出站测温。目前在全国铁路所有办理客运业务的车站均开展进站或出站测温工作。二是加强车上发热旅客应急处置。车上发现发热旅客，立即组织车上隔离，并将发热旅客下交前方设有留观站的车站，做好车上应急性消毒和密切接触者登记。三是加强站车场所消毒。做好站车场所清洁、通风和预防性消毒工作，加大重点大站消毒频次。四是加强站车健康防护知识广播，提醒注意事项。铁路部门也提醒广大旅客朋友，返程途中做好个人防护，配合铁路部门做好相关防控工作，共同打赢疫情防控阻击战。
2月2日，全国铁路预计发送旅客300万人次，同比下降74.4%。2月1日，全国铁路发送旅客214.7万人次，同比下降82.2%。铁路运输安全平稳有序，客流仍保持低位运行。
连日来，铁路部门继续加强运输组织，全力保障防控和生活物资运输。截至2月1日18时，全国铁路累计装运疫情防控保障物资1712批、84166件、11313吨。（记者乔虹）
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