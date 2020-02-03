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疫情叠加春运 空间密闭的民航客机安全吗

2020年02月03日08:50 来源：科技日报

春运返程在即。科技日报记者从国务院国资委了解到，三大民航中央企业国航、东航、南航严格落实民航管理部门要求，采取了严密的防护措施，并进行严格消毒，确保空气流通、乘客健康。

首先，客舱内空气质量有保障：客舱内的空气来自飞机的客舱空气调节系统，包括两部分：机外由发动机引入的高温高压新鲜空气和再循环利用的客舱空气。正常情况下，客舱再循环空气占总引气量不足1/2，并且，再循环空气会经过气滤再进入客舱。

在飞机空调系统的作用下，客舱空气约每3分钟更换一次，比其他室内环境流速高得多，乘客在客舱内所能呼吸的空气量大约是所需要呼吸空气量的80倍。

此外，飞机的客舱空气都被除湿处理，这种相对干燥的空气亦不利于病原体的生长与繁殖。

现代民航客机的空调系统中，再循环系统都安装有高效微粒气滤（HEPA High efficiency particulate air Filter），能够阻挡99.97%的细菌和病毒群颗粒的通过，新型过滤器材料还具有消毒、杀菌作用。

目前，客舱再循环系统均安装有高效微粒气滤，同时有定期更换任务，现行有效措施足以保证再循环系统空气的新鲜度和清洁度。（记者瞿剑）

(责编：许晓华、许心怡)


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