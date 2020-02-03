央企建设火神山医院全纪录

2月2日，武汉火神山医院正式交付！

1月23日下达任务，2月2日完工交付。建设火神山医院，从开工到投用，只有10天时间。总建筑面积3.39万平方米，可容纳1000张床位。5000多万网友在线“监工”。这个春节，武汉火神山医院成为全球“网红”。

奇迹的背后，是央企人不舍昼夜，奋力拼搏，既赶工期、又保质量的结果。

面对这一几乎不可能完成的任务，中建三局等多家中央企业根据党中央国务院的决策部署，按照当地政府的统筹安排和国务院国资委党委的协调安排，组织大批党员干部逆行向汉，在火神山医院工地上打响了一场举世瞩目的疫情阻击战。

集结 央企力量八方驰援

疫情就是命令！

作为本次疫情最严重的地方，武汉市接受患者的压力与日俱增。为满足需求，武汉提出，拟仿照小汤山医院模式，建设火神山医院。当武汉市提出建设需求后，各中央企业积极响应。

1月23日13时06分，国机集团中国中元公司收到了武汉市城乡建设局的求助函。

78分钟后，修订完善的小汤山医院图纸送达武汉。同时，以黄锡璆为组长的技术专家组在京组建，小汤山医院曾经的设计团队时隔17年再次集结。

17年前，全国勘察设计大师、中国中元医疗首席总建筑师黄锡璆博士及其团队临危受命，在7天内完成“小汤山”医院设计建设任务。“没想到小汤山医院的图纸还能再用一次，虽然我们不希望它再被使用。”黄锡璆说。

1月23日17时，在武汉，作为火神山医院建设的牵头单位，中建三局召开应急医院施工筹备会，即刻筹备各项施工资源。1月23日22时，来自中建三局和武汉建工、武汉市政、汉阳市政等企业的上百台挖掘机、推土机等施工机械紧急集合，通宵进行场平、回填等施工。

1月24日凌晨1时，中建三局在施工现场召开抗肺炎应急工程建设领导小组第一次会议，并成立应急工程建设现场指挥部。会议提出，不惜一切代价，不讲任何条件，克服一切艰难险阻，集中一切可以集中的人力、财力、物力，保证医院建设顺利进行。

一个个坚守在武汉的央企人挺身而出，纷纷请战：

先后参与1998年长江抗洪、2003年抗击非典、2008年汶川地震抢险救灾等重大任务的中建三局一公司基础公司的司机牛合龙来了。他说：“相信希望，是我们最强的力量！”25岁的中建三局一公司员工周密来了。药品、雨伞、热水瓶……为采买物资，他跑遍了蔡甸区所有的超市和商场。周密的母亲在武汉市七医院发热门诊工作，周密的父亲每次驾着私家车，全力协助儿子采买。“知道我们都在一起战斗，心就安。”周密说。

26岁的中建三局二公司华南经理部深化设计师汪静文来了。原本，她计划过年带男友回家商量结婚事宜。得知火神山项目建设消息后，她和男友更改行程，一起参战。

大批本已离开武汉的央企人忍别家人，逆行向汉：

中建三局三公司项目副书记蒋桂喜回来了。20年来，这是他第一次陪家人过年。可是火神山“集结号”响起，他第一时间从郑州赶回武汉。

刘星和刘飞回来了。他俩是亲兄弟，分别在中建三局安装公司、中建三局三公司工作，两个人的妻子分别是湖北省人民医院、协和医院的护士。兄弟妯娌四个人早早回到孝感老家。1月23日凌晨，接到“参战”消息号召后，兄弟俩主动请缨，与各自的妻子一起乘车连夜赶回武汉，奔赴各自的“战场”。

十天建成一座医院，需要的物料万千，涉及的工种上百，绝非孤军奋战所能完成。

中建集团董事长周乃翔提出，要集全集团之力，千方百计，迅速建成。

中建西部建设获知火神山医院开建消息后，1月23日就成立了7支专项保障小组，召集10台车泵、60辆运输罐车及85名驾驶员驰援一线。

接到通知后，中建二局华东公司1月30日组织第一批18名板房安装工和焊工奔赴火神山开展板房拼装工作。后期在场施工人员达到了41名。

1月30日上午8时30分，中建科工受命协助开展火神山医院ICU病房钢结构焊接工作。不到30分钟，中建科工华中钢结构公司紧急组建了一支由党员带头的12人先锋特战队赶赴现场。

火神山医院的建设，得到了国务院国资委和兄弟央企的高度关注。

1月29日，国务院国资委党委书记、主任郝鹏在中国建筑总部视频连线火神山医院建设工地现场时指出，要调动一切力量、克服一切困难，全力以赴，按时保质建设好，同时严格落实防控措施，保障参建干部职工自身健康安全，圆满完成疫情防控工作任务。

火神山医院的排水问题一直受到网友高度关注。

1月24日（除夕）16时，新兴铸管股份有限公司接到“火神山”医院项目输水管道的紧急订单，要求提供DN200球墨铸铁管240米及对应各种管件，且务必于第二天（大年初一）早上送达施工现场。为了给医院施工项目争取时间，新兴铸管将管材运达后，还派专人指导管道安装作业，并针对该项目后期可能出现的状况制定了保障预案。

1月29日晚，中铁工业旗下中铁重工收到武汉市政集团支援武汉蔡甸火神山医院建设通知。1月30日8时，援建队伍奔赴火神山医院施工现场抢工期。

1月30日凌晨，中铁十一局集团公司接到通知，火神山医院急需大量电焊工和钢结构工。该集团在最短的时间组织了近百人的专业团队，自带电焊机具20多台，赶赴火神山施工现场。

1月30日凌晨，继紧急驰援雷神山医院建设之后，中冶集团中国一冶接到紧急电话，请为火神山医院突击加工制作ICU病房屋架及安装工作。1月30日上午7时，37名突击队员（其中焊工33人，现场管理人员4人）完成集结。仅用了21个小时，突击队就竖起52根立柱，安装8件屋架梁，焊接支撑梁120件，圆满完成任务。

在前线、在后方，还有无数央企人为此默默贡献。东、西、南、北、中，多路支援；人、财、药、器、智，义无反顾，向火神山工地迅速汇集。

赋能 央企保障各显神通

从荒草丛生，到拔地而起，火神山医院的骨架很快成型。电力、通信等企业在接力前行，为即将入住的医护人员和病患提供温暖、光明和便捷。

1月23日，接到火神山医院电力工程建设任务后，蔡甸区供电公司工程分公司经理、知音党员服务队共产党员周文杰给家里年近八十的母亲准备好春节期间必备的物资，一再叮嘱妻子照顾好家里后，冲到了项目一线。

在周文杰的组织下，蔡甸区供电公司200多名施工人员赶赴项目现场，2个小时拆除了主供线路，连夜完成2条10千伏线路迁移。同时，根据建设方初步负荷需求，提前调配好物资和车辆，制定供电施工整体初步设计方案。

那几天，武汉阴雨绵延，火神山地面满是积水，泥泞湿滑。1月26日晚上，现场施工人员正连夜加紧吊装4台10千伏环网柜。蔡甸区供电公司安监部主任王波在维护现场安全时不慎踩入深坑，跪倒在地。淤泥瞬间灌满了双脚，他双手和身上的衣服也是泥泞不堪。身边人赶紧拉起他，并劝他回家清洗——当时的气温不足零摄氏度，身着湿衣极易感冒。

“不用担心我，现在争分夺秒抢进度，我一定要在现场盯着，确保你们安全才能放心！”作为一名工作20多年的老电力人，王波深谙“安全”二字在电力施工现场的重要性。因此，电力指挥、后勤保障、安全作业现场处处可见他的身影，听得到他的声音。

当晚，王波一直忙到凌晨3时才回家换衣服。“非常时期，不谈困难！”简单的几个字，说出了王波的心声，也说出了在场的国网人的心声。

1月31日下午，在火神山医院电力施工现场，随着送电前的再次确认，4台环网柜和24台箱式变压器的送电工作正式开始。经过现场工作人员一系列有条不紊地操作，在一阵阵“嘀嗒、嘀嗒”的声音中，一排排开关的“黄绿红”电源指示灯相继闪烁，一台台变压器“嗡嗡嗡”地开始运转。“送电成功了！”验收人员爆发出欢呼。

1月31日23时49分，经过国家电网施工人员五天五夜的奋战，火神山医院全部通电。

与电力建设同步推进的，是通讯设施的建设与投用。

1月23日晚，中国铁塔湖北分公司主动向省委省政府、省通信管理局请命，随武汉蔡甸火神山医院同步推进移动通信网络覆盖，会同当地三家运营商一起努力，确保移动通信网网络设施与医院同步交付使用。

到达现场后，柳仕宝、郭竟、张勇凭着多年建设工作经验，选定了武汉职工疗养院中餐厅的顶楼作为基站建设的位置。这个位置距离火神山医院只有50米远，是周边最高的位置，可以对火神山医院进行有效的信号覆盖。

当天，两个存量站改造完成。

地面站的选址和施工更加困难。工地上有的地方稀泥没过了膝盖。突击队员从施工现场选址出来后，裤腿和鞋子全沾满了泥浆。

突击队员克服一切困难，在大年初二下午，完成火神山医院2个新建站、2个存量站改造工作，提前交付使用。

1个小时后，由武汉移动副总经理谢纪鹏带领的突击队完成了基站的调试工作，火神山医院首个5G基站正式开通。

武汉联通的通信方案全部选用了最高配置，以满足智慧医疗的远程指挥需求。在36小时内，武汉联通完成了从查勘、规划、设计到施工、调测、开通、优化的全过程，基站开通较预计提前了整整3天。

在完成5G信号覆盖的同时，中国电信还向“火神山”医院交付云资源，为HIS（医院信息系统）、PACS（影像存储传输系统）等核心系统部署提供计算与存储能力，并建成了火神山医院与解放军总医院远程会诊系统。

在此过程中，中国铁塔、中国移动、中国电信、中国联通前方单位和中国电子、中国信科、诺基亚贝尔等后方企业紧密配合、协同作战。

前方苦干，后方配合，火神山医院直接驶入了5G高速。数千万网友还通过三大运营商开通的慢直播，完成了对建设过程的“云监工”。

提速 央企党员创造奇迹

这些天，“快点！”成为火神山医院建设工地内外出现最多的话语，支配着所有人的行为。

中交四公局BIM技术中心7名技术人员参与完成武汉火神山医院免费建模任务，从团队组建到完成任务仅用了14个小时。

作为先头部队的中建三局基建投公司场平团队，很多人为了赶工，从前一天晚上进场到第二天上午都没顾上喝一滴水、吃一顿饭，在寒风中冒雨坚守十几个小时。

中建三局三公司中南分公司技术部经理范巍，负责对接图纸、组织深化设计、与各方进行技术沟通协调，辗转于设计院、指挥部与现场，每天仅能睡3个多小时。父亲因感冒发烧住院，她却抽不开身去照料。

中建三局党委副书记、总经理，中建三局武汉市抗肺炎应急工程建设工作领导小组组长陈卫国，1月24日白天在现场蹲守了整整一天，统筹协调项目建设事宜。回家休息两个小时后，又匆匆赶回现场，陪同事们吃着盒饭度过了一个难忘的除夕夜。

1月25日入夜时分，武汉火神山职工疗养院顶楼寒风呼啸，正下着冻雨。武汉联通网络发展部负责人李鹏来说：“今天火神山的新基站必须开通！不论到几点钟，我们一定会确保开通！”

1月30日凌晨2时，中铁工业旗下中铁重工接到建设任务。从集结队伍到第一批援建人员圆满完成火神山医院医学技术楼主体19榀桁架现场拼装，仅用了23个小时，高效地完成了援助任务。

中国铁塔武汉分公司党支部成立“火神山党员突击队”，并迅速组织由柳仕宝、郭竟、夏小妹、张勇、杨国华等党员组成的火神山突击队。作为通信发展部负责人，柳仕宝当仁不让接下队长职务。他连夜开始安排，调集所需人力物力。

在随州老家休假的蔡甸区域项目经理刘明明接到任务后，立即安顿好老人和小孩，连夜启程赶往武汉，成为了突击队一分子。

中国移动湖北公司武汉分公司蔡甸区公司党支部书记贺建勋带领联合党员先锋队昼夜连轴赶工期。饿了，就吃点泡面，困了，就在车上小憩一会。从查勘、规划、设计到施工、调测、开通、优化，他带领团队创下三天开通三个5G基站的“火神山速度”。

今年47岁的叶晖是湖北武汉蔡甸区供电公司电力工程分公司工作负责人。在火神山医院，他具体负责电缆敷设和箱变落位安装。在电缆敷设中，叶晖紧盯着现场，往往是通宵整宿地跟进市政施工，生怕慢了半步。有人劝他去指挥部打个盹，他说：“这么多人都不休息，为什么偏偏我要休息？我是工作负责人，就得负责到底。”

寒冬腊月的深夜，当地气温低到零度，有时感觉自己快要撑不住了的时候，叶晖坐进工程车上，眼皮不自禁地合上了，但是不过一会就会一个激灵惊醒过来，然后又打开车门精神百倍地走向现场。“我只有一个信念，那就是提速、提速、再提速！”

“根据你在这次防控疫情的阻击战中的突出表现，经过党组织研究决定，现正式批准你‘火线’加入中国共产党，希望你继续一往无前、决战决胜……”

1月31日上午，叶晖向湖北武汉供电公司火神山医院供电保障现场临时党支部书记杨宏再次递交了入党申请书，当杨宏向他传达党组织批准自己“火线”入党时，顿时激动万分。

高强度劳动让工地上每一名建设者都绷紧神经，“快点！再快点！”不仅挂在每个人的嘴边，也刻在每个人心里。

多道工序同时推进，多家单位同场作业，谁也不甘落后，谁也不想最后完工！

对此，有评论说：“他们不是直接跟死神抢生命的人，他们是跟死神抢时间的人。”

抢时间，不能牺牲工程质量。

2月1日，中建集团党组书记、董事长周乃翔与中建集团党组副书记、总经理郑学选一同实地调研武汉火神山医院工地现场。周乃翔强调，参建人员要高标准、高质量建成武汉火神山医院。

现在，火神山的几千名参战人员已经如期、安全完成了工程交付。等待他们的，不是假期，而是更多任务：雷神山医院建设正如火如荼，黄冈、鄂州、荆州、郑州……多所医院正在抢工期。

央企建设者们，将继续坚守在疫情防控工作的最前沿，继续投入新的战斗！