我国新指定七处国际重要湿地
人民网北京2月2日电 （记者寇江泽）记者从国家林业和草原局获悉：日前我国新指定7处国际重要湿地，分别是：天津北大港国际重要湿地、内蒙古毕拉河国际重要湿地、黑龙江哈东沿江国际重要湿地、江西鄱阳湖南矶国际重要湿地、河南民权黄河故道国际重要湿地、西藏扎日南木错国际重要湿地、甘肃黄河首曲国际重要湿地。
根据2019年度中国国际重要湿地生态状况白皮书，截至2019年底，中国通过《湿地公约》指定的国际重要湿地共57处，其中内地56处、香港1处。
白皮书显示，内地56处国际重要湿地分布在21个省（区、市），其中内陆湿地41处、近海与海岸湿地15处。湿地范围面积662.51万公顷，湿地面积325.96万公顷，自然湿地面积311.27万公顷。域内分布湿地植物2139种，湿地植被覆盖面积165.88万公顷。分布有湿地鸟类244种。
其中，监测的46处国际重要湿地地表水中，Ⅲ类水水质比重最大。49处国际重要湿地水体未出现极端富营养化现象。通过补水措施，内蒙古鄂尔多斯等湿地水域面积得到恢复，江河源头区域的国际重要湿地的水源涵养状况稳定，其他内陆湿地汇水区水量稳定，近海河口水域的河流汇水和海水顶托总体保持稳定。
《 人民日报 》（ 2020年02月03日 14 版）
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