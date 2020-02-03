高血压、糖尿病等慢病患者处方用药量放宽至3个月

人民网北京2月2日电 （记者李红梅）2月2日，国家医保局发出通知，明确实施“长处方”报销政策，将高血压、糖尿病等慢性病患者处方用药量放宽至3个月，保障参保患者长期用药需求。

在特殊时期，为方便患者到医疗机构买药，尤其是慢病患者的长期用药，国家医保局将积极支持“长处方”，实现“便民办”。支持医疗机构根据患者实际情况，合理增加单次处方用药量，减少病人到医疗机构就诊配药次数；对高血压、糖尿病等慢性病患者，经诊治医院医生评估后，支持将处方用药量放宽至3个月，保障参保患者长期用药需求。

为方便办事群众和单位及时办理参保登记、待遇申报、异地就医备案、门特门慢认定、调整定点医疗机构及缴费基数核定、人员增减、参保信息修改等业务，各级医疗保障部门要大力创新服务方式，推行“网上办”“掌上办”“电话办”“邮寄办”等非接触式办理方式，探索试行容缺受理和事后补交材料，实现“不见面办”。各级医疗保障部门要积极倡议、引导办事群众和单位实行“不见面”办事，及时向社会发布“不见面”办理倡议书、公告或通知，明确“不见面”办理事项名称、办理方式、申办材料和办理流程等内容。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 13 版）