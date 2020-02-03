广州南沙区 大喇叭大白话 防疫宣传送到家

“如果没有特殊情况，近期尽量少出门、少聚集，提倡微信、电话等拜年新风”“请打算出行的居民朋友们，取消行程，过个健康安心年”……

连日来，广州市南沙区的大街小巷，定时响起久违的“党建大喇叭”。他们临时搭起175个“党建大喇叭”播放点，专题制作了8分钟的防控防疫宣传播报，每天7：30—8：00、11：00—11：30、16：30—17：00循环播报，用大白话讲道理，传授疫情防控知识和基层防治经验，并尽可能把信息和知识传播到每一个角落、每一位居民。

“‘一日一清洁消毒、一周一大扫除、一月一大清洁’‘请进市场的居民朋友们主动配合测量体温’，宣传保持高频率，摊贩们都很自觉地做到日日清洁消毒”，珠江街市场监督所的工作人员告诉记者。“一进市场，就有白大褂给我们量体温，这样挺好的，我们买菜也放心。”到金誉市场买菜的吴阿姨说道。

榄核镇榄核村李老伯说：“儿子原本定了今年春节结婚，想正月十六在村里摆58桌喜宴。这几天村里大喇叭每天都在响，说如今到了防疫防控的关键时期。最后家庭会议决定推迟喜宴，这样做，既为自己也为大家！”据悉，目前该镇已经劝散红白喜事30多场。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 04 版）