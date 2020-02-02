五部门出台30条金融措施支持疫情防控

据新华社北京2月1日电（记者 吴雨）为更好发挥金融对疫情防控工作和实体经济的支持作用，中国人民银行等五部门1日联合出台30条措施，引导金融机构加大对疫情防控领域，受疫情影响较大地区、行业和企业，以及社会和民生领域的信贷支持力度。

人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合出台的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》要求，实施好逆周期调节，针对疫情防控需要和节后资金到期较多等情况，通过公开市场操作、常备借贷便利、再贷款、再贴现等多种货币政策工具，提供充足流动性，保持金融市场流动性合理充裕，促进货币信贷合理增长。

根据通知，要引导金融机构加大对疫情防控领域，受疫情影响较大地区、行业和企业，以及社会和民生领域的信贷支持力度，对相关行业以及有发展前景但暂遇困难的企业特别是小微企业不盲目抽贷、断贷、压贷。要提高审批效率，降低贷款成本，完善续贷安排，增加信用贷款和中长期贷款，帮助企业渡过难关。

通知提出，在疫情防控期间，对生产、运输、销售重要医用、生活物资的骨干企业实行名单制管理，对名单内的企业，由人民银行通过低成本专项再贷款、中央财政贴息的方式提供优惠利率的信贷支持。完善受疫情影响的社会民生领域的金融服务，提高疫情期间金融服务的效率。适当放宽资本市场相关业务办理时限，灵活妥善调整企业信息披露等监管事项，减免疫情严重地区公司上市等部分费用。