“北京市新型冠状病毒感染的肺炎线上医生咨询平台”正式开通

2月1日下午，北京医学会召开发布会，正式宣布开通“北京市新型冠状病毒感染的肺炎在线医生咨询平台”。市民用微信关注“中华医学会北京分会”公众号后，依次点击“特色服务”“线上咨询”即可进入平台。或使用百度搜索引擎获得平台入口。还可以通过百度、头条的App“北京频道”进入平台。

据北京医学会会长封国生介绍，当前防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情已经进入关键时期，为了充分利用在京医疗机构的医生资源，做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，1月26日以来，在市科委、市卫生健康委、市医院管理中心的支持和指导下，北京医学会牵头，联合协同医疗健康基金会（中国呼吸专科联合体）等单位，积极筹备启动建设“北京市新型冠状病毒感染的肺炎在线医生咨询平台”。

该平台采用5G、人工智能、视频通信、远程医疗等现代化信息技术手段，在疫情防控期间，千余名北京医生将接续排班，7x24小时面向广大市民提供咨询服务，让市民足不出户获取疫情防治知识和医生在预防、就医等方面的专业指导，引导市民缓解焦虑、有序就医，减少交叉感染风险，减轻公共医疗资源占用压力。

平台免费向市民提供7×24小时科普咨询服务

据了解，该平台秉持公益、便捷和专业的建设思路，突出权威性、公益性、服务性和带动性。权威性方面，平台定位为政府指导、学会运作的权威平台，注重信息发布和医生咨询及时、准确、权威。公益性方面，平台无偿向市民提供服务，市民可以免费享受高端医疗咨询服务。服务性方面，平台定位为咨询服务平台，围绕市民最关心、最紧迫的问题提供咨询服务，不做诊断。带动性方面，平台为中关村互联网企业提供应用场景，将带动人工智能、大数据、视频通信、远程医疗等技术、产品示范应用。

根据市民需要，该平台可实现四个方面的功能：一是信息发布功能，及时准确向社会发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情的最新情况。二是权威科普功能，建立新型冠状病毒感染的肺炎方面的知识库、问答库，向市民普及新型冠状病毒感染的肺炎的知识、防治措施、就诊信息等。三是专家视频功能，组织呼吸、感染、感控、重症以及儿科、产科、肿瘤、心脑血管和全科等方面的知名专家，通过视频方式讲解疫情防治、就诊等方面的知识。同时，每天分时段请不同专业的权威专家通过视频直播方式就市民关心的问题进行解答。四是在线咨询功能，市民可通过留言等方式，向医生进行提问，医生经过分级审核，就市民提出的问题给出权威解答。同时，各分平台提供的“视频医生”等服务还能够通过“一对一”方式与市民进行远程咨询。

另外，平台还引入了北京市属医院官方挂号平台“京医通”提供的发热门诊查询、在线挂号等第三方服务。市民可以在线进行发热诊前自我评估，如有发热症状，还可以通过平台查询离家最近的发热门诊，提前查询就诊服务，避免跑冤枉路，减少门诊交叉感染风险。市民也可以通过平台，实现在线预约挂号、在线支付看病费用、在线查看检验报告、免费咨询专业医师，获取市属三甲医院权威医学科普信息。后期，平台还将拓展大数据分析、智能导诊、心理疏导等服务。

平台专家库学科分布广泛 将根据运行情况逐步完善

为保障平台的专业性权威性，北京医学会建立了“‘北京市新型冠状病毒感染的肺炎线上医生咨询平台’专家库”，并根据工作要求和专业特点进行工作分组。该专家库以急诊医学、呼吸病学、感染病学、危重症、全科医学等专业为主，呼吸内镜、胸外科、结核病科、心血管病、神经内科、内分泌科、妇产科、围产医学、儿科、肿瘤科、眼科、耳鼻喉科、心理学等专业为辅。已有近2000名呼吸、感染、感控、重症以及儿科、产科、肿瘤、心脑血管和全科等方面的医生积极报名，可利用闲余、零散时间参与咨询问诊。

下一步，北京医学会还要根据平台运行的情况，以及市民所提出的问题逐步进行完善和调整，以最大限度地服务人民群众健康贡献力量。

据了解，平台筹备期间，得到了北京各方面医疗专家和信息技术企业的积极响应、踊跃参与和持续支持。首都医科大学从校友中推荐了30多个学科的近千名医生，协同医疗健康基金会（中国呼吸专科联合体）推荐了100余位在京二级以上医院的中青年医生。1月29日北京医学会向相关专科分会的委员及青年委员发出通知，号召具备主治医师以上职称的相关专业临床医务工作者志愿报名参加此项工作。截至1月30日下午，已收到各临床专业医生近1800人的报名信息。