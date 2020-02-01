孩子咳嗽发烧 如何区分流感、普通感冒和新型冠状病毒感染的肺炎？

人民网北京2月1日电（记者 许心怡）1日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况举行发布会。对于“孩子咳嗽发烧，如何区分流行性感冒、普通感冒还是新型冠状病毒感染的肺炎”的问题，北京儿童医院急诊科主任王荃表示可以通过“四点”观察辨别。

王荃介绍，首先致病源不一样。流行性感冒其实不是一个普通的感冒，是呼吸道传染病，是由于流感病毒所导致的，包括甲型流感病毒和乙型流感病毒，当前国家把流行性感冒定为丙类传染病。对于普通感冒，其实是全年四季都可以发生的疾病，并不是一个传染病，而是常见的疾病，主要是由常见的呼吸道病毒感染所造成的。新型冠状病毒感染的肺炎是一种传染病，而且是有明确的流行病学史的，目前我们确定为乙类传染病，按照甲类传染病管理。

第二，这三种疾病的发病时间不一致，感冒全年均发，没有明显的季节性。流感虽然也是全年都可以发病，但是高发季节主要是冬春季。新型冠状病毒感染的肺炎是在2019年底冬季新近发病的疾病。

第三，三者的症状不一样，感冒通常会有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏的症状，可能会有发烧，但是这种发烧一般是低中度发烧，时间是1-3天，基本3-5天就可以自愈。感冒很少会有全身肌肉疼痛或者乏力的全身症状。流感有非常明显的发烧，而且常常是高热，这种热程相对比较长，一般是3-5天，大概在一周左右才能自愈。流感最主要的是常常伴有全身症状，包括全身肌肉疼痛、乏力、头痛的情况。至于新型冠状病毒感染的肺炎，因为现在的儿童病例数量有限，目前已经确诊的病例主要症状包括发热、咳嗽、乏力，可以有呕吐、腹痛、腹泻等症状。

第四，三者的严重程度和易感人群不一样。感冒全年龄段的人群都易感，因为没有并发症，所以严重程度也非常低，很少见到严重的并发症，几乎没有什么致死病例。对于流感来说，虽然是全人群易感，但是有一些危重症流感是有高危人群的，比如小于5岁的儿童，尤其是小于2岁的儿童，大于等于65岁，超过65岁的老年人，肥胖的人，孕妇，有免疫抑制的病人，还有一些有慢性基础病的病人，这些都是属于流感的高危人群，而且流感可以引起全身各个系统的并发症，甚至可以致死。至于新型冠状病毒感染，也是人群普遍易感，目前看，婴幼儿和儿童也是可以发病的，但是老年人和有慢性基础病的病人更为严重，也可以致死。

“新型冠状病毒感染的肺炎，我们的临床诊断，就是疑似病例非常依靠流行病学史。”王荃呼吁，“各位家长在带孩子去就诊时，请您一定要如实提供病史，因为只有您如实提供病史了，大夫才能更快更准确地为您的孩子进行正确的诊断。”