新型冠状病毒肺炎高发 孕产妇预防有指南

疫情肆虐，孕妇该如何保护自己？中国疾控中心提醒，一旦中晚期的孕妇感染，已发展为重症，不仅影响自身健康，还会危及胎儿。为保障母婴健康，中国疾控中心推出孕产妇预防临时指南，供新型冠状病毒流行期间孕产妇及家人的预防指导。

居家预防要点

1.保持居室空气清新，温度适宜，适时开窗，避免过冷或过热，以免感冒。

2.孕产妇的毛巾、浴巾、餐具、寝具等生活用品单独使用，避免交叉感染。

3.随时保持手卫生。饭前便后，用洗手液或香皂流水洗手，或者使用含酒精成分的免洗洗手液；不确定手是否清洁时，避免用手接触口鼻眼；打喷嚏或咳嗽时，用纸巾遮住口鼻。

4.保持营养均衡，清淡饮食，避免过度进食，做好体重控制。

5.避免亲朋好友探视，避免与呼吸道感染者以及两周内去过疫情高发地区的人群接触。

6.产妇坚持做好母乳喂养，喂奶前要正确洗手。

7.生活规律，睡眠充足，多饮水，适当运动，保持良好心态，增强自身抵抗力。

自我健康监测和管理

1.做好自我健康监测。注意每日测量体温、体重变化，有无呼吸道感染症状，定期监测胎动。

2.孕早期孕妇，如果B超已经确认过宫内孕，出现轻微腹疼或少量流血，可自行在家休息观察；如果反复不规则少量流血，应及时咨询预约妇产医生后进行B超检查，排除胎停育；如果腹痛加重或流血量加大，或未经B超确认宫内孕，应及时电话咨询妇产医生后，遵医嘱就医。

3.在疫情高发期间，孕妇如无特殊情况，可与产科医师协商适当延后产检时间，自行居家监测胎儿宫内情况（胎动）。必须产检时，应提前预约，做好防护，并尽量缩短就医时间。存在妊娠合并症及并发症的孕产妇，要严格遵医嘱治疗。孕期出现异常情况（头痛、视物不清、心慌气短、血压升高、阴道出血或流液、异常腹痛、胎动异常等）或有分娩征兆时，应及时就医。不要因恐惧、担忧而延误就医。

4.孕妇出现鼻塞、咽部不适等轻症时，如果14天内没有疫情高发地区旅行史、居住史或冠状病毒感染患者密切接触史，无发热，可居家观察，充分休息，每日监测体温并自行观察症状情况变化。

5.如果孕产妇14天内有疫情高发地区旅行史、居住史或与确诊冠状病毒感染患者密切接触史，根据要求居家或指定场所进行医学观察，孕妇观察期间需同时密切关注自身症状及监测胎动。如出现可疑症状（包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等），不要惊慌，立即与社区管理人员或医学观察人员联系，准确告知自身健康状况，及时就医。

6.产妇隔离解除前，不建议母乳喂养。新生儿建议隔离10-14天，并密切观察新生儿状况。此期间出现任何不适症状均应及时就医。

外出就医注意事项

1.如非产检就医，应就近选择能满足需求的、门诊量较少的医疗机构；优先做必须做的、急需的医疗检查和医疗操作；就诊前做好预约和准备，熟悉医院科室布局和步骤流程，尽可能减少就诊时间。产检则选择建档医院，注意做好防护。

2.前往医院的路上和医院内，要注意防寒保暖，避免感冒；孕产妇与陪同家属均应全程佩戴医用外科口罩或N95口罩；可随身携带免洗洗手液或消毒湿巾，保持手卫生；在路上和医院时，人与人之间尽可能保持距离（至少1米）。

3.外出就医避免乘坐公共交通工具，可选择乘坐出租车或自驾车，必要时打开车窗，便于车内空气流通。

4.接触医院门把手、门帘、医生白大衣等医院物品后，尽量使用手部消毒液，如果不能及时手消，不要接触口、鼻、眼。

5.外出回家后应妥善处理口罩，更换衣物，洗手、清洁面部、五官等暴露部位，外出衣物应尽快清洗消毒，外套置于空气流通处。（ 王卡拉）