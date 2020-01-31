神州数码控股助力中移动 为抗击疫情捐赠“千里眼顺风耳”

记者从神州数码控股有限公司（下称：神州数码控股）获悉，神州数码控股在1月26日宣布发起生态联盟，汇聚多方力量持续抗击疫情，连日来获得生态伙伴积极响应。

1月30日，神州数码控股携手生态联盟伙伴中国移动终端公司驰援武汉火神山医院、雷神山医院以及湖北其他医院及防疫单位，由中国移动免费提供4000台“和对讲”终端和1500台移动“千里眼”卡片机，支援一线防疫救援工作；由神州数码控股旗下的科捷，提供仓储和运输服务。

据悉，本次捐赠的“和对讲”终端主要机型为POC-C22，核心功能是语音对讲和实时定位，后台分级管理，多个病房能各自建群不串台，适用于疫区病房多、通话密度大的环境。

捐赠的另一产品“千里眼-A11”将用于在疫区医院部署千里眼视频监控，对病房内运营情况进行可视化管理。远方管理人员可24小时远程实时查看病房情况，并进行双向语音对讲；同时视频可实时共享至相关政府部门，进行远程监管。