中国保险行业协会：发挥保险保障功能 支持疫情防控工作

据中国保险行业协会网站消息，按照银保监会《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》（下称《通知》）精神，中国保险行业协会（下称保险业协会）第一时间向全体会员单位发出倡议——充分发挥保险保障功能，全力支持疫情防控工作。

就保险行业防疫抗疫的相关情况，保险业协会党委书记、会长邢炜接受记者采访。

记者：在银保监会发布《通知》后，保险业协会是如何第一时间开展部署的？

邢炜：按照银保监会的《通知》精神，保险业协会向全体会员单位发出六条倡议：一是深刻认识做好疫情防控的重要性和紧迫性，把疫情防控工作作为当前最重要的工作抓好落实。二是开通保险理赔绿色通道，确保及时高效做好理赔服务。三是加强保险创新，为疫情防控提供专属保险产品和服务。四是发挥专业优势，配合做好社会公众的知识宣导和心理疏导。五是发扬大爱精神，积极向重点疫区开展捐赠。六是加强安全防护，做好自身的疫情防控工作。

同时，保险业协会第一时间做出决定，向疫情地区捐款50万元。认真做好会员单位捐赠的统计汇总和上报工作。我们还通过中国保险网络大学面向行业和社会公众提供免费课程，包括中国重疾发展趋势及保险应对、人身险典型风险案例、防范非法集资等，希望给大家带来更多的相关知识储备。

记者：在积极为疫情防控纾困解难方面，整个保险行业具体展开了哪些驰援行动？

邢炜：疫情发生后，各保险机构迅速行动，向重点地区大量捐款、捐物、向医护人员捐赠保险的同时，在报案受理咨询、医疗费用垫付和预付、无保单理赔、电子化自助服务等方面向消费者进行了承诺。

保险业协会也倡议行业结合实际取消理赔医院的限制、取消自费药和诊疗项目限制、取消等待期和观察期的限制等，主动排查出险客户，修改部分条款，将新型冠状病毒感染肺炎纳入理赔范围。

记者：截至目前，保险业此次捐赠金额达到了多少？

邢炜：爱心行动一直在持续，所以数据也一直在更新。另外，为抗击疫情，除了捐赠款项，一些公司还从海内外采购了大量防护手套、口罩、药物等急需品，支援抗疫情一线。

截至1月30日16点统计的数据，预计行业此次捐赠的款项和物资已经超过了2亿元。主要借助慈善机构等途径实施，也有直接捐赠给特定医疗机构的情况。

记者：除了捐款捐物，保险业还发挥了哪些特殊的作用？

邢炜：值得一提的是，结合自身优势，保险业发挥所长，免费提供大量的专属保险保障，比如有公司第一时间向武汉本地及外地驰援医生护士提供保险保障，包括因新冠病毒导致的医疗、伤残及身故。各保险公司陆续向奋战在疫情防控一线的医护人员及其家属、政府工作人员、武警部队、媒体记者、武汉火神山及雷神山两所医院一线建设者等捐赠专属保险产品，风险保额超过千亿元。这些专属保险保障主要包含身故、医疗和意外等保障。在新设专属保险保障之外，保险业还积极扩展现有保单的责任范围，多家公司将新型冠状病毒感染肺炎引起医疗、身故等责任纳入保障范畴；其他比如意外险、旅游行程取消险等险种也考虑了感染肺炎的情况。

在这个过程中，各保险公司也根据所处地方的要求，制定了行之有效的应对疫情措施，第一时间推出了众多惠民举措，包括启动应急预案，开通24小时客户报案热线，开设理赔绿色通道等。

具体来看，财险公司方面，涵盖特设查勘理赔应急通道、降低小额案件的单证索赔要求等内容，密切关注疫情发生态势，掌握员工动向，区别情况做好相应措施。

人身险公司方面，包括取消药品限制、取消诊疗项目限制、取消定点医院限制、取消等待期限制、取消免赔额等，以及主动排查出险客户，修改部分条款，将新型冠状病毒感染肺炎纳入理赔范围，尽可能为客户提供便捷的理赔服务。

目前，保险机构已经井然有序地开展快速理赔。截至1月30日16点统计的数据，已有20多家保险公司完成专属赔付，赔付金额逾百万元。

此外，一些专业健康险公司、保险公司旗下互联网医疗平台发挥自身特有的健康资源优势，组织了有医学背景并有临床经验的内部医学专家，专门成立了健康咨询专家小组，为市民、客户、员工及家属提供健康咨询服务和就医指导服务。

同时，还有多家保险公司联手国内外知名在线问诊平台，为客户提供在线义诊服务，免费为市民提供新型肺炎咨询、疫情防护指导服务。

记者：除了保险公司在行动，全国各省级保险行业协会采取了哪些措施？

邢炜：全国各省级保险行业协会高度重视，采取不同方式倡议全行业积极应对疫情防控战，各所属地区各保险机构积极响应并出台紧急预案。时时跟踪疫情进展，每日定时统计报送疫情相关情况。及时掌握所属地区保险机构疫情保障处置情况，帮助并配合各保险公司做好理赔和捐赠预案。

记者：在举行业之力驰援抗疫的过程中，有哪些故事可以分享？

邢炜：在此次疫情战役中，保险机构不止发挥自身的功能作用，还第一时间参与到抗疫第一线。有的公司第一时间组织所属医院的医务工作者加入到驰援武汉的医疗队中，有的公司将所属医院的大楼开放作为医学隔离区。在企业承担社会责任的同时，从业人员也表现出自我风采。

比如，一些保险公司的员工在了解到地方疾病预防控制中心征集志愿者后，主动报名申请加入志愿者服务队，担负起开车运送疫情防控监测组工作人员，前往发热人员及其密切接触者家中开展入户随访监测健康状况、居家隔离防控措施落实情况等工作。

期间还涌现出很多令人感动的事例。他们不惧危险，深入一线，疫情面前“逆”向而行，展现出保险从业人员勇于担当的一面。